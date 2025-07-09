Призера чемпионата мира из Казахстана задержали в Саудовской Аравии
Фото: ektu.kz
19-летний казахстанский пауэрлифтер, призер мирового первенства и чемпион Азии Сергей Веселов задержан правоохранительными органами Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.
Причина и дата задержания нашего спортсмена пока неизвестны. Информацию об аресте сына и просьбу о помощи разместил в социальных сетях отец молодого пауэрлифтера.
По словам Евгения Веселова, его сын вылетел из Астаны в Стамбул 19 июня. Затем по неизвестным причинам совершил перелет в Саудовскую Аравию, в город Медина. С 26 июня он пропал со связи.
В настоящее время идут официальные разбирательства с подключением МИД РК, где сообщили, что молодой человек задержан в Медине правоохранительными органами.
Тем временем накануне казахстанская штангистка в день своего 17-летия завоевала "золото" молодежного ЧА-2025.
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