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Спорт

Призера чемпионата мира из Казахстана задержали в Саудовской Аравии

спортсмен Сергей Веселов, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 12:42 Фото: ektu.kz
19-летний казахстанский пауэрлифтер, призер мирового первенства и чемпион Азии Сергей Веселов задержан правоохранительными органами Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Причина и дата задержания нашего спортсмена пока неизвестны. Информацию об аресте сына и просьбу о помощи разместил в социальных сетях отец молодого пауэрлифтера.

По словам Евгения Веселова, его сын вылетел из Астаны в Стамбул 19 июня. Затем по неизвестным причинам совершил перелет в Саудовскую Аравию, в город Медина. С 26 июня он пропал со связи. 

В настоящее время идут официальные разбирательства с подключением МИД РК, где сообщили, что молодой человек задержан в Медине правоохранительными органами.

Тем временем накануне казахстанская штангистка в день своего 17-летия завоевала "золото" молодежного ЧА-2025.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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