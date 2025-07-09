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Спорт

Казахстан будет представлен в четвертьфинале парных игр "Уимблдона-2025"

Теннис 1/4 финал Уимблдон, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 22:24 Фото: ktf.kz
9 июля казахстанский теннисист Амир Омарханов в тандеме с россиянином Егором Плешивцевым сумел пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании в юниорском парном разряде, сообщает Zakon.kz

На пути к четвертьфиналу английского чемпионата казахстано-российский дуэт уверенно переиграл фаворитов, вторых сеяных – Тимофея Дерипаско (Россия) и Джакопо Васами (Италия). 

Для своего успеха победители потратили 1 час и 11 минут, включая два сета – 6:3, 6:2.

Соперники Амира и Егора за выход в полуфинал парного разряда определятся в ближайшее время.

К сожалению, другая наша пара, в лице Зангара Нурланулы и Дамира Жалгасбая, не смогла пройти второй круг данных соревнований. Они в упорном поединке уступили восьмым сеяным турнира Оливеру Бондингу (Англия)/Джаггеру Личу (США) – 3:6, 6:4, 6:10. 

Ранее Зангар и Дамир отметились блестящей победой на старте "Уимблдона-2025". 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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