Казахстан будет представлен в четвертьфинале парных игр "Уимблдона-2025"

9 июля казахстанский теннисист Амир Омарханов в тандеме с россиянином Егором Плешивцевым сумел пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании в юниорском парном разряде, сообщает Zakon.kz

На пути к четвертьфиналу английского чемпионата казахстано-российский дуэт уверенно переиграл фаворитов, вторых сеяных – Тимофея Дерипаско (Россия) и Джакопо Васами (Италия).

Для своего успеха победители потратили 1 час и 11 минут, включая два сета – 6:3, 6:2.

Соперники Амира и Егора за выход в полуфинал парного разряда определятся в ближайшее время.

К сожалению, другая наша пара, в лице Зангара Нурланулы и Дамира Жалгасбая, не смогла пройти второй круг данных соревнований. Они в упорном поединке уступили восьмым сеяным турнира Оливеру Бондингу (Англия)/Джаггеру Личу (США) – 3:6, 6:4, 6:10.

Ранее Зангар и Дамир отметились блестящей победой на старте "Уимблдона-2025".