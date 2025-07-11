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Спорт

ПСЖ опередил "Ливерпуль" в рейтинге лучших футбольных команд планеты

Футбол Лидер Рейтинга, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 12:41 Фото: Instagram/psg
После победы над мадридским "Реалом" в полуфинале клубного чемпионата мира французский ПСЖ вышел на первое место в рейтинге лучших мужских футбольных команд мира, сообщает Zakon.kz.

По версии аналитического портала Opta, действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА в этой гонке опередил лучшую команду АПЛ-2025 – "Ливерпуль", которая царила на этом месте до 10 июля.

На данный час в активе "парижан" набралось 100 баллов. В список топ-10 самых сильных клубов мира еще вошли: "Ливерпуль" (99,27 балла), "Арсенал" (98,79), "Манчестер Сити" (97,98), "Барселона" (96,89), "Реал" (95,41), "Бавария" (95,16), "Челси" (94,89), "Астон Вилла" (94,79) и "Ньюкасл" (94,73).

Эксперты Opta отмечают, что ПСЖ долгое время будут восседать на этом троне и результат финального матча КЧМ-2025 против "Челси" особо не повлияет на рейтинг.

Как известно, поединок за титул лучшей футбольной команды мира состоится в ночь на 14 июля.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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