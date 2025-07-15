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Спорт

Названа символическая сборная КЧМ-2025 по футболу

Футбол Символическая сборная КЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 11:36 Фото: Instagram/fifaclubworldcup
14 июля в США завершился клубный чемпионат мира по футболу. По окончании турнира эксперты собрали лучших футболистов из некоторых команд в одну сборную, сообщает Zakon.kz.

Специалисты портала Sofascore составили символическую сборную КЧМ-2025, где самую наивысшую оценку заработал английский полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер – 7,88.

Помимо него в эту команду лучших игроков вошли следующие персоны:

Вратарь: Яссин Буну ("Аль-Хиляль") – 7,84.

Защитники: Марк Кукурелья ("Челси") – 7,45, Маркиньос (ПСЖ) – 7,23, Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль") – 7,58 и Ашраф Хакими (ПСЖ) – 7,57.

Полузащитники: Витинья (ПСЖ) – 7,70, Рубен Невеш ("Аль-Хиляль") – 7,68 и Йозуа Киммих ("Бавария") – 7,80.

Нападающие: Педру Нету ("Челси") – 7,63 и Джон Арьяс ("Флуминенсе") – 7,67.

Кроме высших баллов Коул Палмер также был признан лучшим футболистом финала и всего турнира.

А его команда стала победителем КЧМ-2025, разгромив в решающем матче французский ПСЖ со счетом 3:0. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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