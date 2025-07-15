Названа символическая сборная КЧМ-2025 по футболу
Специалисты портала Sofascore составили символическую сборную КЧМ-2025, где самую наивысшую оценку заработал английский полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер – 7,88.
Помимо него в эту команду лучших игроков вошли следующие персоны:
Вратарь: Яссин Буну ("Аль-Хиляль") – 7,84.
Защитники: Марк Кукурелья ("Челси") – 7,45, Маркиньос (ПСЖ) – 7,23, Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль") – 7,58 и Ашраф Хакими (ПСЖ) – 7,57.
Полузащитники: Витинья (ПСЖ) – 7,70, Рубен Невеш ("Аль-Хиляль") – 7,68 и Йозуа Киммих ("Бавария") – 7,80.
Нападающие: Педру Нету ("Челси") – 7,63 и Джон Арьяс ("Флуминенсе") – 7,67.
Кроме высших баллов Коул Палмер также был признан лучшим футболистом финала и всего турнира.
А его команда стала победителем КЧМ-2025, разгромив в решающем матче французский ПСЖ со счетом 3:0.