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Спорт

Звезды НХЛ во главе с Овечкиным разгромили команду КХЛ

Хоккей Матч КХЛ НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 11:07 Фото: vk/matchgoda
Второй год подряд в хоккейное межсезонье проходит грандиозное событие в Москве. Болельщики могут лицезреть проект "Матч года", в котором лучшие российские игроки КХЛ и НХЛ встречаются между собой, сообщает Zakon.kz.

Если год назад матч завершился боевой ничьей – 8:8, то в этот раз борьбы не получилось. Звезды НХЛ во главе с капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным не "заметили" представителей КХЛ – 15:3.

Зрители, собравшиеся на арене ЦСКА, увидели не только обилие красивых голов, но и мастеров высочайшего уровня, среди которых нельзя не отметить звезд мирового уровня: Сергей Бобровский ("Флорида"), Евгений Малкин ("Питтсбург"), Кирилл Капризов ("Миннесота"), Артемий Панарин ("Рейнджерс"), Матвей Мичков ("Филадельфия") и многих других.

Одной шайбой в этом матче отметился и лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин.

Собранные от продажи билетов средства на Матч года, а это 30 млн рублей (почти 200 млн тенге), пошли на благотворительность детям.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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