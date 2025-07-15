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Спорт

"Кайрат" победил "Олимпию" и вышел во второй раунд отбора Лиги чемпионов

Футбол Победа Олимпия, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 21:57 Фото: Zakon.kz
15 июля на Центральном стадионе Алматы прошел ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, где "Кайрат" сумел обыграть словенскую "Олимпию" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Эта победа принесла чемпиону Казахстана путевку во второй раунд квалификационного этапа самого престижного клубного турнира Европы.

Футбол Победа Олимпия, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 21:57

Фото: Zakon.kz

Поединок на Центральном стадионе начался при полном аншлаге, и уже на пятой минуте 22 800 зрителей заставил подняться португалец "Кайрата" Жоржинью, который открыт счет. 

Спустя время воспитанник алматинского коллектива Александр Мрынский увеличил преимущество хозяев поля – 2:0. При этих цифрах команды ушли на перерыв.

Автор второго гола в ворота "Олимпии" отмечал свой день рождения, Мрынскому исполнилось 21.

Фото: Zakon.kz

Во втором тайме гости усилили мощь своих атак, но оборона алматинской дружины, несмотря на некоторые погрешности, не дала слабину.

В итоге результат 2:0 на табло не изменился до финального свистка, а "Кайрат" пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА. 

Первая игра между этими командами, которая прошла в Любляне, завершилась боевой ничьей – 1:1.

Теперь подопечные Рафаэля Уразбахтина во втором раунде данного турнира встретятся с победителем пары КуПС (Финляндия) – "Милсами" (Молдова).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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