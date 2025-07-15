"Кайрат" победил "Олимпию" и вышел во второй раунд отбора Лиги чемпионов
Эта победа принесла чемпиону Казахстана путевку во второй раунд квалификационного этапа самого престижного клубного турнира Европы.
Фото: Zakon.kz
Поединок на Центральном стадионе начался при полном аншлаге, и уже на пятой минуте 22 800 зрителей заставил подняться португалец "Кайрата" Жоржинью, который открыт счет.
Спустя время воспитанник алматинского коллектива Александр Мрынский увеличил преимущество хозяев поля – 2:0. При этих цифрах команды ушли на перерыв.
Автор второго гола в ворота "Олимпии" отмечал свой день рождения, Мрынскому исполнилось 21.
Фото: Zakon.kz
Во втором тайме гости усилили мощь своих атак, но оборона алматинской дружины, несмотря на некоторые погрешности, не дала слабину.
В итоге результат 2:0 на табло не изменился до финального свистка, а "Кайрат" пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Первая игра между этими командами, которая прошла в Любляне, завершилась боевой ничьей – 1:1.
Теперь подопечные Рафаэля Уразбахтина во втором раунде данного турнира встретятся с победителем пары КуПС (Финляндия) – "Милсами" (Молдова).