Мбаппе фигурирует в новом скандале с денежными переводами
По сведениям Le Canard Enchaîné, эта история берет свое начало в 2023 году, когда пять сотрудников мобильных отрядов республиканской безопасности (CRS) получили определенные суммы денег от Килиана Мбаппе.
Тогда они занимались охраной сборной Франции по футболу, и четверо из этих полицейских получили переводы на 30 000 евро с банковского счета футболиста.
А пятый сотрудник, их командир, получил 60 300 евро. В итоге общая сумма перевода составила 180 300 евро.
Фото: Instagram/k.mbappe
Всеми этими финансовыми операциями заинтересовалась Генеральная инспекция национальной полиции Франции (IGPN), которая и начала административное расследование.
IGPN подозревает командира CRS в ряде нарушений им служебной этики, а также в некоторых поездках с Мбаппе вне рамок своих полномочий.
В свою очередь лидер "Реала" готов к сотрудничеству со следователями по этому делу.
Год назад француз был главным фигурантом в скандале с изнасилованием в одном из отелей Стокгольма (Швеция), которое скоро было закрыто из-за отсутствия доказательств.