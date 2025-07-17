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Спорт

Мбаппе фигурирует в новом скандале с денежными переводами

Футбол Новый Скандал , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 18:00 Фото: Instagram/k.mbappe
Французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал участником расследования, связанного с крупными денежными переводами полицейским, которые охраняли сборную Франции, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Le Canard Enchaîné, эта история берет свое начало в 2023 году, когда пять сотрудников мобильных отрядов республиканской безопасности (CRS) получили определенные суммы денег от Килиана Мбаппе.

Тогда они занимались охраной сборной Франции по футболу, и четверо из этих полицейских получили переводы на 30 000 евро с банковского счета футболиста.

А пятый сотрудник, их командир, получил 60 300 евро. В итоге общая сумма перевода составила 180 300 евро.

Футбол Скандал Денежные Переводы, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 18:00

Фото: Instagram/k.mbappe

Всеми этими финансовыми операциями заинтересовалась Генеральная инспекция национальной полиции Франции (IGPN), которая и начала административное расследование.

IGPN подозревает командира CRS в ряде нарушений им служебной этики, а также в некоторых поездках с Мбаппе вне рамок своих полномочий.

В свою очередь лидер "Реала" готов к сотрудничеству со следователями по этому делу.

Год назад француз был главным фигурантом в скандале с изнасилованием в одном из отелей Стокгольма (Швеция), которое скоро было закрыто из-за отсутствия доказательств.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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