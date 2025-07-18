Футболисты ХИКа сотворили невозможное и отыгрались

В ночь на 18 июля болельщики футбола были поражены фантастическим результатом, который показал финский коллектив ХИК, обыгравший команду из Фарерских островов "Рунавик" со счетом 5:0, в рамках ответного матча Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Конечно, никого сейчас не удивишь такими цифрами, если бы не одно но, в первом противостоянии фарерская команда разгромила финнов – 4:0 и приехала на "ответку" уже на готовый билет во второй раунд еврокубков.

Но, как оказалось, на деле все вышло иначе и по сценарию хозяев поля. Поединок в Хельсинки стартовал с неожиданного удаления на 15-ой минуте игрока "Рунавика" – Фабиана Несса.

И с этого момента все перевернулось, финны нанесли 60 ударов по воротам соперника, 5 из которых оказались результативными.

Авторами голов стали Лукас Линкгман, Александр Ринг, Сантери Хостикка и Георгиос Анцулас. Сравняв счет по сумме двух встреч – 4:4, дальше ХИК не остановился и в дополнительное время вырвал победу. Сантери Хостикка забил пятый гол, гарантировав общий – 5:4.

На подобное чудо надеялись казахстанские фанаты "Ордабасы", но южане в ответной игре квалификации Лиге конференций против грузинского "Торпедо" не смогли обыграть гостей – 1:1.