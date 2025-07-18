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Спорт

Казахстанская теннисистка разгромила соперницу на Универсиаде-2025

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 04:30 Фото: Instagram/tq_tennis_quality
Казахстанская теннисистка Екатерина Дмитриченко прошла во второй круг летней Универсиады-2025, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в первом круге казахстанка обыграла колумбийку Камилу Кастильо со счетом 6:2, 6:3. Следующую свою соперницу Дмитриченко узнает чуть позже.

Летняя Универсиада проходит с 16 по 27 июля в пяти немецких городах: Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре.

Ранее стало известно, что казахстанский теннисист Александр Бублик (№34 ATP) 18 июля продолжает успешное выступление на турнире серии ATP 250 в швейцарском Гштааде, пробившись в полуфинал соревнований. А Швёнтек, победительница "Уимблдона-2025", получила неожиданный подарок.

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Аксинья Титова
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