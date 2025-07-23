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Спорт

Наставник "Кайрата" высказался о финском провале в Лиге чемпионов

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 10:42 Фото: Instagram/f.c.kairat
22 июля состоялся первый матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где алматинский "Кайрат" на выезде потерпел поражение от финской дружины КуПС со счетом 0:2, сообщает Zakon.kz.

После этой неудачи главный тренер чемпионов Казахстана Рафаэль Уразбахтин высказался об итогах поединка и надеется на положительный итог в Алматы через неделю. 

"Соперник очень серьезный, со своим стилем. Поначалу матч удачно для нас складывался, были моменты, которые должны были реализовывать. Затем соперник забил, мы пошли в атаку, пытались отыграться, но получили второй гол. Хозяева хорошо оборонялись и не позволили нам забить, это футбол. Ребята подустали, старались освежить линию атаки, чтобы продолжить оказывать давление. Постараемся отыграться, надеемся, болельщики и родные стены помогут".   Рафаэль Уразбахтин

В свою очередь тренер финского коллектива счастлив от победы над "Кайратом" и не собирается проигрывать в Алматы.

"Очень доволен результатом, все решится в Казахстане, но этот результат дает нам хорошие перспективы. В начале первого матча были удивлены интенсивностью прессинга соперника и их плотной атакой. Однако с каждой минутой рейтинг нашей игры вырастал, что воплотилось в два гола. Мой план на матч с "Кайратом" сработал хорошо".Главный тренер КуПСа Яркко Висс

Чем же может удивить Уразбахтин в повторной игре через неделю, сейчас никто не знает. Но грубые ошибки, которые соорудили известные футболисты чемпиона нашей страны в Куопио, были явно на виду.

Естественно, чемпион Финляндии в ответном поединке выберет оборонительную тактику, с чем они великолепно справляются и уже доказали в противостоянии с "Милсами".

В случае проигрыша КуПСу "Кайрат" отправится в Лигу Европы. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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