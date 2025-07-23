#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
531.96
622.45
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
531.96
622.45
6.79
Спорт

Как сыграли конкуренты "Кайрата" в первых матчах отбора Лиги чемпионов

Футбол Итоги ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 13:22 Фото: Instagram/fc_dynamo_kyiv
В ночь на 23 июля прошел ряд матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где приняли участие потенциальные соперники "Кайрата" на предстоящих этапах турнира, сообщает Zakon.kz.

Из этого списка поединков казахстанцев интересовало противостояние между "Слованом" (Словакия) и "Зриньски" (Босния и Герцеговина). Матч прошел при полном преимуществе словацкой дружины, которая дома разгромила соперника со счетом 4:0.

Этот результат практически дает подопечным Владимира Вайсса выход в третий раунд Лиги чемпионов.

Именно победитель этой пары может стать следующим оппонентом "Кайрата", если команда Рафаэля Уразбахтина 29 июля осилит в Алматы финский КуПС.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

"Ноа" (Армения) – "Ференцварош" (Венгрия) – 1:2.

"Линкольн" (Гибралтар) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 0:1.

"Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Динамо" (Киев) – 0:3.

Виктория-Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария) – 0:1.

Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:1.

"Копенгаген" (Дания) – Дрита (Косово) – 2:0.

РФШ (Латвия) – Мальме (Швеция) – 1:4.

Шкендия-79 (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния) – 1:0.

Лех (Польша) – Брейдаблик (Исландия) – 7:1.

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция) – 2:0.

"Риека" (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) – 0:0.

Как уже известно, чемпион Казахстана "Кайрат" свой первый матч провел в Финляндии, где уступил КуПСу со счетом 0:2.

Ответные поединки за выход в третий круг отбора Лиги чемпионов пройдут 29 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Два легендарных теннисиста снова сразились и бросили вызов остальным
Спорт
12:02, Сегодня
Два легендарных теннисиста снова сразились и бросили вызов остальным
Наставник "Кайрата" высказался о финском провале в Лиге чемпионов
Спорт
10:42, Сегодня
Наставник "Кайрата" высказался о финском провале в Лиге чемпионов
Матч турнира в Финляндии печально закончился для казахстанского теннисиста
Спорт
06:59, Сегодня
Матч турнира в Финляндии печально закончился для казахстанского теннисиста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: