Как сыграли конкуренты "Кайрата" в первых матчах отбора Лиги чемпионов
Из этого списка поединков казахстанцев интересовало противостояние между "Слованом" (Словакия) и "Зриньски" (Босния и Герцеговина). Матч прошел при полном преимуществе словацкой дружины, которая дома разгромила соперника со счетом 4:0.
Этот результат практически дает подопечным Владимира Вайсса выход в третий раунд Лиги чемпионов.
Именно победитель этой пары может стать следующим оппонентом "Кайрата", если команда Рафаэля Уразбахтина 29 июля осилит в Алматы финский КуПС.
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
"Ноа" (Армения) – "Ференцварош" (Венгрия) – 1:2.
"Линкольн" (Гибралтар) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 0:1.
"Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Динамо" (Киев) – 0:3.
Виктория-Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария) – 0:1.
Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:1.
"Копенгаген" (Дания) – Дрита (Косово) – 2:0.
РФШ (Латвия) – Мальме (Швеция) – 1:4.
Шкендия-79 (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния) – 1:0.
Лех (Польша) – Брейдаблик (Исландия) – 7:1.
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция) – 2:0.
"Риека" (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) – 0:0.
Как уже известно, чемпион Казахстана "Кайрат" свой первый матч провел в Финляндии, где уступил КуПСу со счетом 0:2.
Ответные поединки за выход в третий круг отбора Лиги чемпионов пройдут 29 июля.