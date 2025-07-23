Как сыграли конкуренты "Кайрата" в первых матчах отбора Лиги чемпионов

В ночь на 23 июля прошел ряд матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где приняли участие потенциальные соперники "Кайрата" на предстоящих этапах турнира, сообщает Zakon.kz.

Из этого списка поединков казахстанцев интересовало противостояние между "Слованом" (Словакия) и "Зриньски" (Босния и Герцеговина). Матч прошел при полном преимуществе словацкой дружины, которая дома разгромила соперника со счетом 4:0.

Этот результат практически дает подопечным Владимира Вайсса выход в третий раунд Лиги чемпионов.

Именно победитель этой пары может стать следующим оппонентом "Кайрата", если команда Рафаэля Уразбахтина 29 июля осилит в Алматы финский КуПС.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

"Ноа" (Армения) – "Ференцварош" (Венгрия) – 1:2.

"Линкольн" (Гибралтар) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 0:1.

"Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Динамо" (Киев) – 0:3.

Виктория-Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария) – 0:1.

Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:1.

"Копенгаген" (Дания) – Дрита (Косово) – 2:0.

РФШ (Латвия) – Мальме (Швеция) – 1:4.

Шкендия-79 (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния) – 1:0.

Лех (Польша) – Брейдаблик (Исландия) – 7:1.

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция) – 2:0.

"Риека" (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) – 0:0.

Как уже известно, чемпион Казахстана "Кайрат" свой первый матч провел в Финляндии, где уступил КуПСу со счетом 0:2.

Ответные поединки за выход в третий круг отбора Лиги чемпионов пройдут 29 июля.