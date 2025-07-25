#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
541.93
636.71
6.83
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
541.93
636.71
6.83
Спорт

17-летний Амир Омарханов впервые поспорит за "золото" ЧРК по теннису

Теннис Финал ЧРК, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 15:42 Фото: ktf.kz
В Астане продолжается летний чемпионат Казахстана-2025 по теннису среди мужчин и женщин, где одним из финалистов стал лучший юниор страны Амир Омарханов, сообщает Zakon.kz.

Для 17-летнего карагандинца это первый взрослый финал на чемпионате республики. Второй сеяный нынешних состязаний и 23-я ракетка мира ITF Juniors в полуфинале ЧРК-2025 в непростой борьбе обыграл Ислама Орынбасара – 6:2 4:6, 6:3.

"Это важный шаг для меня и огромная мотивация двигаться дальше, хочу поблагодарить свою команду. Финал против действующего чемпиона, который показывает стабильную игру на протяжении всего турнира. Он сильный и опытный соперник, надо показать свой лучший теннис. Думаю, матч будет напряженным и красивым. Хочется использовать этот шанс, показать все, на что способен, и, возможно, стать первым новым чемпионом за долгое время. Буду играть с настроем на победу".Амир Омарханов

26 июля в финале этих соревнований Амиру предстоит сразиться со своим земляком из Карагандинской области – Григорием Ломакиным, который в своем матче 1/2 финала одолел Тимура Мауленова – 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Теннис Финал ЧРК, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 15:42

Фото: ktf.kz

Имена финалисток в женской сетке ЧРК-2025 определятся вечером 25 июля, когда завершатся два полуфинальных поединка.

В первом из них Жибек Куламбаева (292 WTA ) сыграет с Инкар Дюсебай, победительницей зимнего чемпионата страны.

А в другой игре померятся силами Аружан Сагандыкова и Полина Слепцова.

Параллельно с матчами наших девушек на корт австрийского Китцбюеля выйдет лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, который планирует пробиться во второй подряд финал турнира ATP 250 за последние семь дней.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Впервые в истории сразу две шахматистки Индии сыграют в финале Кубка мира
Спорт
12:53, Сегодня
Впервые в истории сразу две шахматистки Индии сыграют в финале Кубка мира
Александр Бублик перед третьим полуфиналом сезона получил новый статус
Спорт
11:53, Сегодня
Александр Бублик перед третьим полуфиналом сезона получил новый статус
Вячеслав Левчук: Фанаты "Актобе" самые лучшие в Казахстане
Спорт
10:37, Сегодня
Вячеслав Левчук: Фанаты "Актобе" самые лучшие в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: