17-летний Амир Омарханов впервые поспорит за "золото" ЧРК по теннису

В Астане продолжается летний чемпионат Казахстана-2025 по теннису среди мужчин и женщин, где одним из финалистов стал лучший юниор страны Амир Омарханов, сообщает Zakon.kz.

Для 17-летнего карагандинца это первый взрослый финал на чемпионате республики. Второй сеяный нынешних состязаний и 23-я ракетка мира ITF Juniors в полуфинале ЧРК-2025 в непростой борьбе обыграл Ислама Орынбасара – 6:2 4:6, 6:3.

"Это важный шаг для меня и огромная мотивация двигаться дальше, хочу поблагодарить свою команду. Финал против действующего чемпиона, который показывает стабильную игру на протяжении всего турнира. Он сильный и опытный соперник, надо показать свой лучший теннис. Думаю, матч будет напряженным и красивым. Хочется использовать этот шанс, показать все, на что способен, и, возможно, стать первым новым чемпионом за долгое время. Буду играть с настроем на победу". Амир Омарханов

26 июля в финале этих соревнований Амиру предстоит сразиться со своим земляком из Карагандинской области – Григорием Ломакиным, который в своем матче 1/2 финала одолел Тимура Мауленова – 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Фото: ktf.kz

Имена финалисток в женской сетке ЧРК-2025 определятся вечером 25 июля, когда завершатся два полуфинальных поединка.

В первом из них Жибек Куламбаева (292 WTA ) сыграет с Инкар Дюсебай, победительницей зимнего чемпионата страны.

А в другой игре померятся силами Аружан Сагандыкова и Полина Слепцова.

Параллельно с матчами наших девушек на корт австрийского Китцбюеля выйдет лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, который планирует пробиться во второй подряд финал турнира ATP 250 за последние семь дней.