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Спорт

17-летнему Амиру Омарханову впервые удалось выиграть взрослый чемпионат Казахстана

17-летний Амир Омарханов впервые выиграл взрослый чемпионат РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 20:51 Фото: ktf.kz
Завершились одиночные финалы в мужской и женской одиночной сетке взрослого чемпионата Казахстана. В мужском финале сошлись 17-летний карагандинец Амир Омарханов и 27-летний воспитанник школы тенниса Темиртау Григорий Ломакин, сообщает Zakon.kz.

Ожидаемой борьбы в матче за "золото" не получилось, первый сет остался за Амиром – 6:1, а во второй партии Ломакин не смог продолжить игру из-за травмы спины.

Бронзовую медаль турнира завоевал Ислам Орынбасар, его соперник Тимур Мауленов не смог выйти на корт так же по причине травмы.

Ранее 12-я ракетка мира Елена Рыбакина в паре с 46-й ракеткой мира из Великобритании Эммой Радукану приняли решение сняться с соревнований в парном разряде в полуфинале турнира в Вашингтоне.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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