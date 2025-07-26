Жибек Куламбаева в напряженной борьбе выиграла летний чемпионат Казахстана

Завершился финал женского одиночного разряда взрослого летнего чемпионата Казахстана. В титульном матче сошлись первая ракетка турнира Жибек Куламбаева и третья сеяная Аружан Сагандыкова, сообщает Zakon.kz.

Финал получился напряженным и драматичным. В первом сете инициативой владела Сагандыкова: при счете 4:2 она подавала, но Куламбаева проявила характер, сделала обратный брейк и в дальнейшем вырвала сет – 6:4.

Во второй партии картина изменилась: уже Жибек повела 5:2, но на этот раз Аружан показала бойцовские качества и сравняла счет. Партию пришлось решать на тай-брейке, где вновь чуть сильнее оказалась более опытная Куламбаева – 7:6(7:5).

Таким образом, Жибек Куламбаева вновь подтвердила статус одной из лучших теннисисток страны и добавила в свою коллекцию очередной титул чемпионки Казахстана.

Бронзовую медаль турнира завоевала Инкар Дюсебай, одержавшая победу над Полиной Слепцовой – 7:6(7:5), 7:5.

Ранее сообщалось, что 17-летнему Амиру Омарханову впервые удалось выиграть взрослый чемпионат Казахстана.