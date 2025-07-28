Подведены итоги 18-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу

Поздно вечером 27 июля завершились все матчи 18-го тура чемпионата Казахстана по футбола среди команд высшего дивизиона. В расписание данного тура было вложено пять игр, которые проходили в течение трех дней, сообщает Zakon.kz.

18-ый тур был открыт 25 июля в Астане, где местный "Женис" не смог одолеть "Окжетпес" из Кокшетау – 0:0.

Спустя сутки в центральном поединке тура костанайский "Тобол" дома уступил "Кайрату" (Алматы) – 1:3.

В этот же день "Елимай" (Семей) на своей арене разгромил талдыкорганский "Жетысу" – 3:0. А "Кайсар" из Кызылорды сумел сломить сопротивление "Кызылжара" с Петропавловска – 1:0.

В заключительный день 18-го тура в южном дерби встретились "Туран" и "Ордабасы". Гости из Шымкента не пожалели футболистов Туркестана, забив в их ворота четыре безответных мяча.

По итогам этих игр во главе турнирной таблицы КПЛ-2025 сейчас царит двоевластие, выше всех стоят "Астана" и "Кайрат", у них по 40 очков.

18-ый тур казахстанского футбольного чемпионата пропускал "Актобе", который сенсационно 24 июля обыграл у себя дома пражскую "Спарту", в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА (2:1).