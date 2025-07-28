#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
544.87
639.02
6.88
Спорт

Подведены итоги 18-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу

Футбол Итоги 18 Тура, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 10:54 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Поздно вечером 27 июля завершились все матчи 18-го тура чемпионата Казахстана по футбола среди команд высшего дивизиона. В расписание данного тура было вложено пять игр, которые проходили в течение трех дней, сообщает Zakon.kz.

18-ый тур был открыт 25 июля в Астане, где местный "Женис" не смог одолеть "Окжетпес" из Кокшетау – 0:0. 

Спустя сутки в центральном поединке тура костанайский "Тобол" дома уступил "Кайрату" (Алматы) – 1:3.

В этот же день "Елимай" (Семей) на своей арене разгромил талдыкорганский "Жетысу" – 3:0. А "Кайсар" из Кызылорды сумел сломить сопротивление "Кызылжара" с Петропавловска – 1:0.

В заключительный день 18-го тура в южном дерби встретились "Туран" и "Ордабасы". Гости из Шымкента не пожалели футболистов Туркестана, забив в их ворота четыре безответных мяча. 

По итогам этих игр во главе турнирной таблицы КПЛ-2025 сейчас царит двоевластие, выше всех стоят "Астана" и "Кайрат", у них по 40 очков.

18-ый тур казахстанского футбольного чемпионата пропускал "Актобе", который сенсационно 24 июля обыграл у себя дома пражскую "Спарту", в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА (2:1).  

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Звезда "Ливерпуля" Луис Диас перейдет в "Баварию"
Спорт
09:39, Сегодня
Звезда "Ливерпуля" Луис Диас перейдет в "Баварию"
Соболенко пропустит WTA-1000 в Монреале: Рыбакина сразится с другими сильнейшими
Спорт
08:40, Сегодня
Соболенко пропустит WTA-1000 в Монреале: Рыбакина сразится с другими сильнейшими
Софья Самоделкина заявлена на международное соревнование нового сезона
Спорт
07:50, Сегодня
Софья Самоделкина заявлена на международное соревнование нового сезона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: