КуПС прибыл в Алматы за историческим местом в плей-офф еврокубков
Для обеих команд встреча имеет огромное значение с разных точек зрения. Чемпион Финляндии "Куопион Паллосеура" с 102-летней историей прилетел в Казахстан с надеждой продолжить свое путешествие в Лиге чемпионов.
И финская команда тренера Яркко Висса очень близка к своей цели, пробить ее оборону будет очень сложно игрокам "Кайрата".
Но это футбол, и хозяева поля, скорее всего, выложатся на все 100%, порадовав не только себя, но и многочисленную армию казахстанских болельщиков.
Для гостей ничья или даже поражение в один гол гарантирует выход в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.
"Провели первую тренировку в Алматы, поле большое, трава хорошего качества, к началу матча температура опустится до привычных нам значений, так что ничего особенного в этом плане тоже не ожидается. "Кайрат", безусловно, с первых минут начнет атаковать, и нам нужно быть начеку, плюс наладить игру. Нам также нужен контроль мяча, поле хорошее, и есть свободное пространство". Главный тренер КуПС Яркко Висс
Победа в Алматы обеспечит КуПС как минимум место в групповом этапе Лиги конференций УЕФА, максимум – они продолжат свои игры в квалификации Лиги чемпионов.
В случае неудачи с "Кайратом" команда Висса получает место в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Поединок на Центральном стадионе стартует в 20:00, а болельщики смогут лицезреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.
Первый матч между этими командами, который прошел 22 июля в Куопио, завершился в пользу "желто-черных" со счетом 2:0.