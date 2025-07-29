КуПС прибыл в Алматы за историческим местом в плей-офф еврокубков

Вечером 29 июля 2025 года на Центральном стадионе Алматы состоится ответный поединок второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где "Кайрат" примет финский коллектив КуПС, сообщает Zakon.kz.

Для обеих команд встреча имеет огромное значение с разных точек зрения. Чемпион Финляндии "Куопион Паллосеура" с 102-летней историей прилетел в Казахстан с надеждой продолжить свое путешествие в Лиге чемпионов.

И финская команда тренера Яркко Висса очень близка к своей цели, пробить ее оборону будет очень сложно игрокам "Кайрата".

Но это футбол, и хозяева поля, скорее всего, выложатся на все 100%, порадовав не только себя, но и многочисленную армию казахстанских болельщиков.

Для гостей ничья или даже поражение в один гол гарантирует выход в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

"Провели первую тренировку в Алматы, поле большое, трава хорошего качества, к началу матча температура опустится до привычных нам значений, так что ничего особенного в этом плане тоже не ожидается. "Кайрат", безусловно, с первых минут начнет атаковать, и нам нужно быть начеку, плюс наладить игру. Нам также нужен контроль мяча, поле хорошее, и есть свободное пространство". Главный тренер КуПС Яркко Висс

Победа в Алматы обеспечит КуПС как минимум место в групповом этапе Лиги конференций УЕФА, максимум – они продолжат свои игры в квалификации Лиги чемпионов.

В случае неудачи с "Кайратом" команда Висса получает место в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Поединок на Центральном стадионе стартует в 20:00, а болельщики смогут лицезреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

Первый матч между этими командами, который прошел 22 июля в Куопио, завершился в пользу "желто-черных" со счетом 2:0.