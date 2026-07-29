Сейв Анарбекова подарил "Кайрату" путевку в третий раунд отбора Лиги чемпионов

На Центральном стадионе Алматы только что завершился ответный матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где казахстанский "Кайрат" в тяжелейшем поединке обыграл кипрскую "Омонию" в серии пенальти со счетом 6:5, сообщает Zakon.kz.

До середины первого тайма игра шла на встречных курсах, пока на 25-й минуте гости не остались в меньшинстве.

За грубую игру в отношении футболиста "Кайрата" красную карточку получил Андроникос Какулис. С этого момента хозяева поля нарастили свое преимущество, к тому же Рафаэль Уразбахтин выпустил на поле сразу двух форвардов – Исмаила Бекболата и Эдмилсона.

И на 38-й минуте бразилец ударом головой открыл счет в этом противостоянии. Результат 1:0 не изменился до конца первого тайма.

После перерыва "желто-черные" устроили шквал атак у ворот "Омонии", однако гости выстояли до конца основного времени.

Тем самым по итогам двух матчей восстановилось равновесие 1:1, так как кипрская дружина неделю назад выиграла на своей арене (1:0)

Судьба этого поединка должна была решиться в двух экстра-таймах, где "Кайрат" имел на двух игроков больше. Но киприоты и там надежно закрыли свои ворота.

В итоге победитель определился в серии пенальти, где фортуна оказалась на стороне алматинского коллектива: решающий удар парировал голкипер Темирлан Анарбеков, ставший героем всего матча.

Теперь "Кайрат" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА сыграет с победителем пары "Левски" (Болгария) – "Университатя Крайова" (Румыния).

Проигравший же коллектив продолжит выступление в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что FIFA предложил Казахстану 40 млн долларов и поставил ультиматум.