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Спорт

Знаменитый австралийский теннисист Ник Кирьос пойман на допинге

Теннис Следы Кокаина, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 15:05 Фото: Instagram/k1ngkyrg1os
31-летний австралийский игрок Ник Кирьос временно отстранен от всех международных теннисных турниров, после того как сдал положительный допинг-тест на кокаин, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию опубликовали на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Известный теннисист сдал пробу 22 июня во время турнира ATP-250 на Майорке (Испания). Спустя три недели аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория подтвердила наличие бензоилэкгонина, метаболита кокаина.

Кокаин является стимулятором и наркотическим веществом, включенным в Запрещенный список ВАДА, и запрещен к применению на соревнованиях в соответствии с Антидопинговой программой по теннису. В случае отстранения от соревнований применяются смягченные санкции, характерные для наркотических веществ.

В связи со спецификой вещества временное приостановление действия лицензии является обязательным и действует с 4 августа 2026 года.

Финалист "Уимблдона-2022" сразу же отреагировал на нынешнюю ситуацию и выступил с официальным заявлением на своей странице в Instagram.

Теннис Пойман Допинг, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 15:05

Фото: Instagram/k1ngkyrg1os

"Совершил серьезную ошибку и беру на себя полную ответственность, прошу прощения у болельщиков, семьи, спонсоров и всех, кто мне дорог. Понимаю, какой пример подаю, и глубоко в себе разочарован. Не ищу оправданий, последние пару лет травмы дались мне очень тяжело, и физически, и морально. Мое тело не справлялось с тем, чего от него ожидал разум, и смириться с тем, что я приближаюсь к концу карьеры, оказалось гораздо труднее, чем я мог себе представить. Временами чувствовал себя беспомощным и одиноким. На время ухожу от публичной жизни, чтобы прийти в себя, поработаю над собой и вернусь сильнее".Ник Кирьос

Бывшей 13-й ракетке мира в период дисквалификации запрещено играть, тренировать или посещать любые мероприятия, организованные или санкционированные Всемирной теннисной ассоциацией, WTA, ATP, турнирами "Большого шлема" или любой национальной ассоциацией.

Тем временем титулованный португальский наставник "Реала" Жозе Моуринью появился на товарищеском матче своего клуба с синяком на лице.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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