#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
469.59
536.22
5.96
Спорт

Вратарь сборной Казахстана одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов

Футбол Победа Сабах, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 16:30 Фото: Instagram/sabahfc
В ночь на 22 июля прошел ряд первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27. В одном из них чемпион Азербайджана клуб "Сабах" дома обыграл финский КуПС со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Одним из героев этого поединка стал 33-летний казахстанский голкипер "Сабаха" Стас Покатилов, который оставил свои ворота сухими и помог одноклубникам обыграть соперника.

Другой звездой этого матча стал сербский хавбек Велько Шимич, оформивший единственный и победный мяч своего коллектива, что дает "Сабаху" небольшое преимущество перед ответной встречей через неделю.

Что касается Покатилова, то он отыграл все 90 минут с капитанской повязкой против финской дружины.

Также надо отметить, что это третья победа подряд чемпиона Азербайджана в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА. До этого он дважды обыграл валлийский "Нью-Сейнтс" (2:0 дома и 2:1 в гостях).

И во всех этих поединках принимал участие наш Стас Покатилов.

Экс-вратарь "Кайрата", "Актобе", "Тобола" и многих других клубов в прошлом сезоне помог "Сабаху" впервые в истории завоевать титул чемпиона страны.

А через несколько часов свой стартовый матч второго раунда отбора Лиги чемпионов против кипрской "Омонии" проведет "Кайрат".

Начало прямой трансляции в 22:00 на телеканале Qazsport.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Комент тренера
10:42, 23 июля 2025
Наставник "Кайрата" высказался о финском провале в Лиге чемпионов
Футбол Кайрат КуПС
10:44, 22 июля 2025
"Кайрат" настроен оптимистично на первый матч с КуПСом в Лиге чемпионов
Футбол Победа Олимпия
21:57, 15 июля 2025
"Кайрат" победил "Олимпию" и вышел во второй раунд отбора Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
КФФ разобрала спорные судейские решения матчей 18-го тура КПЛ
16:59, Сегодня
КФФ разобрала спорные судейские решения матчей 18-го тура КПЛ
Казахстан разгромил Узбекистан и вышел в полуфинал чемпионата Азии по водному поло
16:44, Сегодня
Казахстан разгромил Узбекистан и вышел в полуфинал чемпионата Азии по водному поло
&quot;Две раненные команды&quot;: в Казахстане высказались о матче &quot;Паневежис&quot; - &quot;Тобыл&quot; в ЛК
16:28, Сегодня
"Две раненые команды": в Казахстане высказались о матче "Паневежис" - "Тобыл" в ЛК
Виктор Друзин
16:15, Сегодня
Казахстанские синхронисты выиграли "золото" и "серебро" ЧА по артистическому плаванию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: