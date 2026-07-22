Вратарь сборной Казахстана одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов

В ночь на 22 июля прошел ряд первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27. В одном из них чемпион Азербайджана клуб "Сабах" дома обыграл финский КуПС со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Одним из героев этого поединка стал 33-летний казахстанский голкипер "Сабаха" Стас Покатилов, который оставил свои ворота сухими и помог одноклубникам обыграть соперника.

Другой звездой этого матча стал сербский хавбек Велько Шимич, оформивший единственный и победный мяч своего коллектива, что дает "Сабаху" небольшое преимущество перед ответной встречей через неделю.

Что касается Покатилова, то он отыграл все 90 минут с капитанской повязкой против финской дружины.

Также надо отметить, что это третья победа подряд чемпиона Азербайджана в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА. До этого он дважды обыграл валлийский "Нью-Сейнтс" (2:0 дома и 2:1 в гостях).

И во всех этих поединках принимал участие наш Стас Покатилов.

Экс-вратарь "Кайрата", "Актобе", "Тобола" и многих других клубов в прошлом сезоне помог "Сабаху" впервые в истории завоевать титул чемпиона страны.

А через несколько часов свой стартовый матч второго раунда отбора Лиги чемпионов против кипрской "Омонии" проведет "Кайрат".

Начало прямой трансляции в 22:00 на телеканале Qazsport.