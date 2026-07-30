Напарником Дастана Сатпаева за 60 млн евро стал защитник сборной Франции

Английский футбольный клуб "Челси" за 52 млн фунтов (60 млн евро) купил французского игрока Максанса Лакруа у команды "Кристал Пэлас". Контракт с защитником подписан до 2032 года, сообщает Zakon.kz.

"Аристократы" сегодня объявили о трансфере 26-летнего футболиста сборной Франции, который на недавнем мундиале провел три игры.

Лакруа является воспитанником французского "Сошо", где и начал свою профессиональную карьеру. В 2020 году он перешел в немецкий "Вольфсбург".

А оттуда в 2024 году он перебрался в АПЛ, надев майку "Кристал Пэлас". В составе "орлов" в прошлом сезоне Максанса сыграл 35 матчей в чемпионате Англии, где забил один гол и сделал две передачи.

Француз стал очередным крупным приобретением команды Хаби Алонсо в данном межсезонье и уже сейчас является одним из главных фаворитов АПЛ.

И с большой надеждой мы смотрим на то, что в этот звездный состав сможет пробиться наш Дастан Сатпаев, который на днях забил свой первый гол за лондонский коллектив в Австралии.