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Спорт

Экс-наставник "Кайрата" откровенно высказался о своем возвращении в Алматы

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 11:36 Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматинские болельщики футбола в предвкушении первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с участием "Кайрата" и словацкого "Слована". Гостей возглавляет Владимир Вайсс, который 10 лет назад руководил алматинским коллективом, сообщает Zakon.kz.

Спустя время 60-летний наставник и главный тренер "Слована" Владимир Вайсс вернулся на Центральный стадион Алматы, где он поделился своим мнением о предстоящем матче Лиге Чемпионов против бывшей своей команды.

Опытный тренер выделил много положительных этапов своей истории работы в Казахстане и его представителей, а также рассказал о многом другом. 

"Когда узнал, что играю против "Кайрата", то были разные чувства. Обрадовался, что увижу знакомых людей, но, с другой стороны, здесь я провел три красивых, хоть и непростых сезона. Осталось много фотографий и воспоминаний. Не смогли выиграть чемпионат, но дважды взяли Кубок. Это было начало пути "Кайрата". В то время строили большую команду". Владимир Вайсс

Первый поединок "Кайрата" и "Слована" состоится 6 августа в Алматы, начало – в 20:00, прямая трансляция на телеканале Qazsport.

По итогам двух матчей победитель данной пары получит путевку в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где его уже ждет легендарный "Селтик".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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