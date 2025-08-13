Наставник "Слована" лично поздравил каждого игрока "Кайрата" в раздевалке

Фото: Instagram/f.c.kairat

В ночь на 13 августа алматинский "Кайрат" победил словацкий "Слован" и по сумме двух встреч пробился в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. После ответного матча раздевалку победителей посетил главный тренер соперника Владимир Вайсс и поздравил всех футболистов, сообщает Zakon.kz.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: