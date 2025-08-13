Наставник "Слована" лично поздравил каждого игрока "Кайрата" в раздевалке
Фото: Instagram/f.c.kairat
В ночь на 13 августа алматинский "Кайрат" победил словацкий "Слован" и по сумме двух встреч пробился в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. После ответного матча раздевалку победителей посетил главный тренер соперника Владимир Вайсс и поздравил всех футболистов, сообщает Zakon.kz.
Словацкий специалист неспроста проявил такое уважение к игрокам алматинской команды. Многие знают, что Вайсс ранее трудился наставником "Кайрата".
По итогам ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2025/26, "Кайрат" в серии пенальти обыграл "Слован" – 4:3.
Теперь в следующем раунде отборочного этапа турнира чемпион Казахстана встретится со знаменитым шотландским "Селтиком".
В свою очередь, команда Владмира Вайсса сыграет в плей-офф Лиги Европы против швейцарского "Янг Бойз".
Подопечные Рафаэля Уразбахтина на пути к основному раунду Лиги чемпионов испытают свое счастье против грозного "Селтика" в двухматчевом противостоянии (20 и 26 августа).
