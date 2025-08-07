Александр Овечкин не попал в престижный рейтинг НХЛ

Американская телевизионная сеть NHL Network составила ежегодный рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Первое место в списке занял российский нападающий "Тампы Бэй" Никита Кучеров.

Второе место занял чех Давид Пастрняк ("Бостон"), а третье – еще один россиянин Кирилл Капризов ("Миннесота"). Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не попал в десятку лучших и занял только 17-е место.

Топ-20 нападающих НХЛ:

Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"). Давид Пастрняк ("Бостон"). Кирилл Капризов ("Миннесота"). Микко Рантанен ("Даллас"). Митч Марнер ("Вегас"). Вильям Нюландер ("Торонто"). Мэттью Ткачак ("Флорида"). Сэм Райнхарт ("Флорида"). Кайл Коннор ("Виннипег"). Артемий Панарин ("Рейнджерс"). Джейк Гюнцель ("Тампа-Бэй"). Йеспер Братт ("Нью-Джерси"). Брэндон Хагель ("Тампа-Бэй"). Брэди Ткачак ("Оттава"). Клэйтон Келлер ("Юта"). Джейсон Робертсон ("Даллас"). Александр Овечкин ("Вашингтон"). Филип Форсберг ("Нэшвилл"). Мэтт Болди ("Миннесота"). Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес").

Ранее стало известно о том, что американский защитник может перейти в "Барыс".