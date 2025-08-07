Александр Овечкин не попал в престижный рейтинг НХЛ
Фото: Instagram/capitals
Американская телевизионная сеть NHL Network составила ежегодный рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ, сообщает Zakon.kz.
Первое место в списке занял российский нападающий "Тампы Бэй" Никита Кучеров.
Второе место занял чех Давид Пастрняк ("Бостон"), а третье – еще один россиянин Кирилл Капризов ("Миннесота"). Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не попал в десятку лучших и занял только 17-е место.
Топ-20 нападающих НХЛ:
- Никита Кучеров ("Тампа-Бэй").
- Давид Пастрняк ("Бостон").
- Кирилл Капризов ("Миннесота").
- Микко Рантанен ("Даллас").
- Митч Марнер ("Вегас").
- Вильям Нюландер ("Торонто").
- Мэттью Ткачак ("Флорида").
- Сэм Райнхарт ("Флорида").
- Кайл Коннор ("Виннипег").
- Артемий Панарин ("Рейнджерс").
- Джейк Гюнцель ("Тампа-Бэй").
- Йеспер Братт ("Нью-Джерси").
- Брэндон Хагель ("Тампа-Бэй").
- Брэди Ткачак ("Оттава").
- Клэйтон Келлер ("Юта").
- Джейсон Робертсон ("Даллас").
- Александр Овечкин ("Вашингтон").
- Филип Форсберг ("Нэшвилл").
- Мэтт Болди ("Миннесота").
- Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес").
Ранее стало известно о том, что американский защитник может перейти в "Барыс".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript