Спорт

Александр Овечкин не попал в престижный рейтинг НХЛ

Спортсмен, хоккеист, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 08:56 Фото: Instagram/capitals
Американская телевизионная сеть NHL Network составила ежегодный рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Первое место в списке занял российский нападающий "Тампы Бэй" Никита Кучеров.

Второе место занял чех Давид Пастрняк ("Бостон"), а третье – еще один россиянин Кирилл Капризов ("Миннесота"). Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не попал в десятку лучших и занял только 17-е место.

Топ-20 нападающих НХЛ:

  1. Никита Кучеров ("Тампа-Бэй").
  2. Давид Пастрняк ("Бостон").
  3. Кирилл Капризов ("Миннесота").
  4. Микко Рантанен ("Даллас").
  5. Митч Марнер ("Вегас").
  6. Вильям Нюландер ("Торонто").
  7. Мэттью Ткачак ("Флорида").
  8. Сэм Райнхарт ("Флорида").
  9. Кайл Коннор ("Виннипег").
  10. Артемий Панарин ("Рейнджерс").
  11. Джейк Гюнцель ("Тампа-Бэй").
  12. Йеспер Братт ("Нью-Джерси").
  13. Брэндон Хагель ("Тампа-Бэй").
  14. Брэди Ткачак ("Оттава").
  15. Клэйтон Келлер ("Юта").
  16. Джейсон Робертсон ("Даллас").
  17. Александр Овечкин ("Вашингтон").
  18. Филип Форсберг ("Нэшвилл").
  19. Мэтт Болди ("Миннесота").
  20. Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес").

Ранее стало известно о том, что американский защитник может перейти в "Барыс".

Аксинья Титова
