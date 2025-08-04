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Спорт

ХК "Барыс" будет готовиться к предстоящему сезону с новым главным тренером

Хоккей Тренер Барыса, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 13:57 Фото: hcredstar.com
4 августа казахстанский хоккейный клуб "Барыс" объявил о назначении 61-летнего российского специалиста Михаила Кравца на пост главного тренера, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного коллектива, договор с опытным специалистом рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Помощниками Кравца будут: ассистент – Талгат Жайлауов, тренер нападающих – Александр Савченков, тренер защитников – Евгений Королёв, тренер по ОФП – Денис Малинин и видеотренер Сергей Тамбулов.

До прихода в "Барыс" Михаил Кравец возглавлял китайский "Куньлунь Ред Стар", который покинул весной этого года. За его плечами также имеется стаж работы в "Авангарде", "Амуре" и "Витязе".

Ранее "астанчанами" руководил местный специалист Галым Мамбеталиев, когда команда заняла последнее, 12-е, место в Восточной конференции КХЛ.

Совсем недавно Мамбеталиев официально сдал все свои полномочия в клубе, вместо него функции исполняющего обязанности главного тренера стал выполнять россиянин Евгений Королёв. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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