ХК "Барыс" будет готовиться к предстоящему сезону с новым главным тренером
По информации пресс-службы столичного коллектива, договор с опытным специалистом рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон.
Помощниками Кравца будут: ассистент – Талгат Жайлауов, тренер нападающих – Александр Савченков, тренер защитников – Евгений Королёв, тренер по ОФП – Денис Малинин и видеотренер Сергей Тамбулов.
До прихода в "Барыс" Михаил Кравец возглавлял китайский "Куньлунь Ред Стар", который покинул весной этого года. За его плечами также имеется стаж работы в "Авангарде", "Амуре" и "Витязе".
Ранее "астанчанами" руководил местный специалист Галым Мамбеталиев, когда команда заняла последнее, 12-е, место в Восточной конференции КХЛ.
Совсем недавно Мамбеталиев официально сдал все свои полномочия в клубе, вместо него функции исполняющего обязанности главного тренера стал выполнять россиянин Евгений Королёв.