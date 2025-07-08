"Барыс" открывает новый сезон КХЛ матчем против финалиста Кубка Гагарина

7 июля Континентальная хоккейная лига опубликовала весь календарь на сезон-2025/26. Регулярный чемпионат пройдет с 5 сентября 2025 года по 20 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский "Барыс" начинает новый сезон с четырехматчевой домашней серии, и в первом поединке 7 сентября наши хоккеисты примут челябинский "Трактор" – вице-чемпиона Кубка Гагарина-2025.

Далее к нам пожалуют: 9 сентября – "Амур" (Хабаровск), 13 сентября – "Динамо" (Минск), 15 сентября – "Динамо" (Москва).

Кубок открытия сезона в КХЛ, где померятся силами "Локомотив" и "Трактор", пройдет 5 сентября на льду Ярославля.

Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и будет включать в себя 748 игр. Каждый клуб проведет по 68 матчей: по две игры с каждой командой лиги, еще 20 с командами в рамках конференции, плюс 6 поединков состоятся в рамках добора.

Игры плей-офф пройдут с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд в рамках конференций, а со второго в перекрестном формате.

Действующим победителем Кубка Гагарина является хоккейная дружина "Локомотив" из Ярославля.