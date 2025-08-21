Наставник "Кайрата" оценил первую игру против "Селтика" в Лиге чемпионов
46-летний главный тренер чемпионов Казахстана сумел грамотно настроить своих подопечных против легендарного клуба и отстоять боевую ничью (0:0).
И при этом гости имели шансы для взятия ворот хозяев поля.
После встречи рулевой алматинской дружины лично поблагодарил немногочисленную армию фанатов "Кайрата", которые прибыли в Глазго, чтобы поддержать своих любимцев.
Нельзя не подчеркнуть, что в прошедшую ночь большинство игроков казахстанской команды в первый раз в карьере вживую услышали гимн Лиги чемпионов УЕФА как участники официального матча.
После сюрприза в Глазго казахстанские болельщики теперь ждут чуда в Алматы. 26 августа на Центральном стадионе состоится ответный поединок между "Кайратом" и "Селтиком".
Билеты на этот матч были раскуплены уже 19 августа в течение полутора часов.