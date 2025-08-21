#АЭС в Казахстане
Спорт

Наставник "Кайрата" оценил первую игру против "Селтика" в Лиге чемпионов

Футбол Лига чемпионоа, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 10:50 Фото: Instagram/f.c.kairat
Одним из главных творцов сенсационной выездной ничьей казахстанского футбольного клуба "Кайрат" против шотландского "Селтика" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА считают наставника Рафаэля Уразбахтина, сообщает Zakon.kz.

46-летний главный тренер чемпионов Казахстана сумел грамотно настроить своих подопечных против легендарного клуба и отстоять боевую ничью (0:0).

И при этом гости имели шансы для взятия ворот хозяев поля.

После встречи рулевой алматинской дружины лично поблагодарил немногочисленную армию фанатов "Кайрата", которые прибыли в Глазго, чтобы поддержать своих любимцев.

Нельзя не подчеркнуть, что в прошедшую ночь большинство игроков казахстанской команды в первый раз в карьере вживую услышали гимн Лиги чемпионов УЕФА как участники официального матча.

После сюрприза в Глазго казахстанские болельщики теперь ждут чуда в Алматы. 26 августа на Центральном стадионе состоится ответный поединок между "Кайратом" и "Селтиком".

Билеты на этот матч были раскуплены уже 19 августа в течение полутора часов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
