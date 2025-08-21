УЕФА назвал самые интригующие ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов

19 и 20 августа прошли первые поединки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. По результатам семи игр некоторые команды сделали неплохой задел для выхода в общий этап самого престижного футбольного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.

По мнению УЕФА, ряд аутсайдеров в выездных матчах показали свой характер и теперь имеют прекрасные шансы для исторического выхода в общий этап текущего турнира.

В этом списке команд выделен казахстанский "Кайрат", у которого самый сильный и титулованный соперник – "Селтик".

После нулевой ничьей в Глазго 26 августа на Центральном стадионе будет настоящая битва: 12- миллионный "Кайрат" против 131-миллионного шотландского гранда.

Если у алматинской дружины задача очень сложная, то азербайджанский "Карабах" после выездного успеха над венгерским "Ференцварошем" (3:1) дома будет очень близок к историческому достижению.

Одну из 14 команд можно уже с большой долей вероятности отправлять в общий этап Лиги чемпионов. Речь идет о норвежском "Буде-Глимте", который на своей арене разгромил австрийский "Штурм" (5:0).

С хорошим настроением и перспективами уехал из Сербии кипрский "Пафос", обыгравший в гостях "Црвену Звезду" со счетом 2:1.

По мнению независимых специалистов, отборочный раунд плей-офф спокойно должен проходить бельгийский "Брюгге", переигравший в первом матче на чужом поле шотландский "Рейнджерс" – 3:1.

В остальных двух поединках давать прогнозы эксперты пока затрудняются. Равные шансы имеются в противостояниях "Базель" – "Копенгаген" (1:1) и "Фенербахче" – "Бенфика" (0:0).

Ответные встречи отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА запланированы на 26 и 27 августа.

Внимание казахстанских болельщиков будет приковано к Центральному стадиону Алматы, где "Кайрат" 26 августа в 21:45 примет "Селтик" на пути к исторической путевке.