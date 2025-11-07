#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Спорт

Болельщики "Питтсбурга" всей ареной поздравили Овечкина с его 900-й шайбой

Хоккей Овация Зрителей, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 10:59 Фото. Instagram/capitals
Утром 7 ноября клуб "Питтсбург" принимал на своем льду "Вашингтон" в рамках игр НХЛ. В первом периоде игры почти 19 000 зрителей встали со своих мест и поприветствовали капитана гостей Александра Овечкина в честь его юбилейного гола, сообщает Zakon.kz.

Фанаты "Пингвинз", заполнившие арену PPG Paints, устроили российскому хоккеисту бурную овацию, поздравив его с 900-м голом в истории НХЛ.

А в самом матче успех был на стороне "Питтсбурга", который переиграл "Вашингтон" со счетом 5:3.

Что касается Овечкина, то он в поединке с "пингвинами" отметился ассистентским дублем. К этой минуте в активе капитана "Вашингтона" набралось 10 (3+7) очков после 14 игр нынешнего сезона.

"Я все еще играю, у меня впереди много матчей, но когда закончу, конечно, подумаю обо всем этом. Ребята на скамейке говорили, что 900 шайб – это нечто особенное. Этот рубеж особенный, стать первым игроком, который это сделал. Это огромное число. Приятно, что все случилось дома, чтобы болельщики и семья могли присутствовать".Александр Овечкин

6 ноября в домашней встрече с "Сент-Луисом" 40-летний форвард забросил свою 900-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ. До него никто в истории не достигал подобной отметки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
895 школьников пришли поздравить Овечкина с его 895-й рекордной шайбой
15:13, 10 апреля 2025
895 школьников пришли поздравить Овечкина с его 895-й рекордной шайбой
Голкипер "Сент-Луиса" пытался в трусах спрятать 900-ю шайбу Овечкина
15:42, 06 ноября 2025
Голкипер "Сент-Луиса" пытался в трусах спрятать 900-ю шайбу Овечкина
888-й карьерный гол Овечкина помог "Вашингтону" победить "Филадельфию"
11:00, 21 марта 2025
888-й карьерный гол Овечкина помог "Вашингтону" победить "Филадельфию"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: