Болельщики "Питтсбурга" всей ареной поздравили Овечкина с его 900-й шайбой

Утром 7 ноября клуб "Питтсбург" принимал на своем льду "Вашингтон" в рамках игр НХЛ. В первом периоде игры почти 19 000 зрителей встали со своих мест и поприветствовали капитана гостей Александра Овечкина в честь его юбилейного гола, сообщает Zakon.kz.

Фанаты "Пингвинз", заполнившие арену PPG Paints, устроили российскому хоккеисту бурную овацию, поздравив его с 900-м голом в истории НХЛ.

А в самом матче успех был на стороне "Питтсбурга", который переиграл "Вашингтон" со счетом 5:3.

Что касается Овечкина, то он в поединке с "пингвинами" отметился ассистентским дублем. К этой минуте в активе капитана "Вашингтона" набралось 10 (3+7) очков после 14 игр нынешнего сезона.

"Я все еще играю, у меня впереди много матчей, но когда закончу, конечно, подумаю обо всем этом. Ребята на скамейке говорили, что 900 шайб – это нечто особенное. Этот рубеж особенный, стать первым игроком, который это сделал. Это огромное число. Приятно, что все случилось дома, чтобы болельщики и семья могли присутствовать". Александр Овечкин

6 ноября в домашней встрече с "Сент-Луисом" 40-летний форвард забросил свою 900-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ. До него никто в истории не достигал подобной отметки.