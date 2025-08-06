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Спорт

Рафаэль Уразбахтин: Ребята горят желанием проявить себя против "Слована"

Футбол Комент ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 10:21 Фото: Instagram/f.c.kairat
Вечером 6 августа на Центральном стадионе Алматы пройдет первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Кайрат" встретится со словацким "Слованом", сообщает Zakon.kz.

За день до этого матча главный тренер чемпионов Казахстана Рафаэль Уразбахтин высказался о настрое и готовности своих подопечных против серьезного соперника.

"Подготовка проходит в стандартном режиме, такая же, как перед "Олимпией", "КуПСом" и перед любым матчем КПЛ. Однако в Лиге чемпионов это другая ответственность. Необходимо быть собранным и сконцентрированным. Удалось одну группу игроков восстановить, а вторую – немного поддержать в тонусе. Последние тренировки провели в полных составах. Ребята восстановились, чувствуют себя хорошо и горят желанием проявить себя против словацкой дружины". Рафаэль Уразбахтин

Что касается команды Владимира Вайсса, который 10 лет назад был наставником казахстанского клуба, то словаки прибыли в Алматы на днях и уже опробовали газон Центрального стадиона.

"Слован" – опытная, организованная и сбалансированная команда. Знаем Владимира Вайсса, у которого имеется большой опыт. Команда в прошлом году играла в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Состав практически сохранился, есть игроки индивидуально сильные, которые могут за счет своих качеств решать эпизоды. Думаю, на этом этапе нет слабых соперников, как и во всем турнире. С нетерпением ждем матч". Рафаэль Уразбахтин

Встреча между "Кайратом" и "Слованом" начнется в 20:00, а кто не смог попасть на главную спортивную арену Алматы, смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

Несколько дней назад чемпион Казахстана возглавил турнирную таблицу КПЛ-2025, переиграв у себя дома "Улытау" (Жезказган) с минимальным счетом 1:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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