Спорт

Матч "Кайрат" vs "Селтик" в Алматы: бесплатные автобусы организуют для болельщиков

футболисты клубов &quot;Кайрат&quot; и &quot;Селтик&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 18:00 Фото: Instagram/f.c.kairat
В Алматы для болельщиков матча "Кайрат" vs "Селтик" организуют бесплатные автобусы. Об этом сегодня, 25 августа 2025 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Кайрат" и "Селтик" состоится в предстоящий вторник, 26 августа, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.

"Для удобства болельщиков организованы бесплатные автобусные маршруты от ключевых точек города до стадиона и обратно, которые будут курсировать с 18:00:

  • мкр. Калкаман (остановка "Горбольница №7");
  • мкр. Орбита (пересечение ул. Мустафина – Торайгырова);
  • мкр. Айнабулак (пересечение ул. Макатаева – Павлодарская);
  • Остановка "Халык Арена" (направление север);
  • Ж/д вокзал Алматы-1;
  • Ж/д вокзал Алматы-2;
  • ЦОН Наурызбайского района;
  • Пересечение ул. Момышулы – Монке би", – перечислили в пресс-службе акимата Алматы.

Также сообщается, что безопасность обеспечат более 2000 сотрудников полиции и Национальной гвардии.

"Для создания комфортных условий организованы высокоскоростной интернет, резервное электроснабжение, медицинская помощь, санитарная инфраструктура и экологические меры", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

Отмечается, что вход на стадион откроется в 18:45.

"Кайрат" порадовал фанатов и сделал важное заявление по билетам на матч с "Селтиком"

Ранее главный тренер ФК "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин высказался о подготовке своих подопечных к ответственному матчу с "Селтиком".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Рафаэль Уразбахтин: Матч с "Селтиком" – большое событие для Казахстана
Спорт
16:28, Сегодня
Рафаэль Уразбахтин: Матч с "Селтиком" – большое событие для Казахстана
Рекордсмен сборной Франции забивает в каждом матче Лиги 1
Спорт
15:31, Сегодня
Рекордсмен сборной Франции забивает в каждом матче Лиги 1
Лучший снайпер 2024 года вывел "Арсенал" на первое место в АПЛ
Спорт
12:42, Сегодня
Лучший снайпер 2024 года вывел "Арсенал" на первое место в АПЛ
