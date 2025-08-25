Матч "Кайрат" vs "Селтик" в Алматы: бесплатные автобусы организуют для болельщиков

В Алматы для болельщиков матча "Кайрат" vs "Селтик" организуют бесплатные автобусы. Об этом сегодня, 25 августа 2025 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Кайрат" и "Селтик" состоится в предстоящий вторник, 26 августа, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.

"Для удобства болельщиков организованы бесплатные автобусные маршруты от ключевых точек города до стадиона и обратно, которые будут курсировать с 18:00: мкр. Калкаман (остановка "Горбольница №7");

мкр. Орбита (пересечение ул. Мустафина – Торайгырова);

мкр. Айнабулак (пересечение ул. Макатаева – Павлодарская);

Остановка "Халык Арена" (направление север);

Ж/д вокзал Алматы-1;

Ж/д вокзал Алматы-2;

ЦОН Наурызбайского района;

Пересечение ул. Момышулы – Монке би", – перечислили в пресс-службе акимата Алматы.

Также сообщается, что безопасность обеспечат более 2000 сотрудников полиции и Национальной гвардии.

"Для создания комфортных условий организованы высокоскоростной интернет, резервное электроснабжение, медицинская помощь, санитарная инфраструктура и экологические меры", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

Отмечается, что вход на стадион откроется в 18:45.

Ранее главный тренер ФК "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин высказался о подготовке своих подопечных к ответственному матчу с "Селтиком".