Матч "Кайрат" vs "Селтик" в Алматы: бесплатные автобусы организуют для болельщиков
Ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Кайрат" и "Селтик" состоится в предстоящий вторник, 26 августа, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.
"Для удобства болельщиков организованы бесплатные автобусные маршруты от ключевых точек города до стадиона и обратно, которые будут курсировать с 18:00:
- мкр. Калкаман (остановка "Горбольница №7");
- мкр. Орбита (пересечение ул. Мустафина – Торайгырова);
- мкр. Айнабулак (пересечение ул. Макатаева – Павлодарская);
- Остановка "Халык Арена" (направление север);
- Ж/д вокзал Алматы-1;
- Ж/д вокзал Алматы-2;
- ЦОН Наурызбайского района;
- Пересечение ул. Момышулы – Монке би", – перечислили в пресс-службе акимата Алматы.
Также сообщается, что безопасность обеспечат более 2000 сотрудников полиции и Национальной гвардии.
"Для создания комфортных условий организованы высокоскоростной интернет, резервное электроснабжение, медицинская помощь, санитарная инфраструктура и экологические меры", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.
Отмечается, что вход на стадион откроется в 18:45.
