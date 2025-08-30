Президент Азербайджана выделил пять миллионов манатов футболистам "Карабаха"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал указ о выделении футбольному клубу "Карабах" 5 млн манатов за выход в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Trend, глава азербайджанского государства решил вознаградить чемпиона страны за успехи на европейской футбольной арене денежной премией в размере пяти миллионов манатов (почти три миллиона долларов).

Как известно, "Карабах" на этой неделе по сумме двух матчей (3:1, 2:3) сумел переиграть венгерский "Ференцварош" и второй раз в своей истории пробился в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Теперь на общем этапе турнира азербайджанская команда у себя дома примет "Челси" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Аякс" (Голландия) и "Копенгаген" (Дания).

А на выезде сыграет против "Ливерпуля" (Англия), "Бенфики" (Португалия), "Наполи" (Италия) и "Атлетика" (Испания).

По итогам жеребьевки, если "Карабах" получил в соперники "Ливерпуль", то казахстанский "Кайрат" встретится с "Реал Мадридом".