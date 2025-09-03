Александр Бублик попал в заявку Казахстана на знаменитый турнир

Фото: Instagram/BUBLIK

Определился состав мужской сборной Казахстана по теннису на гостевой матч против Южной Кореи в Мировой группе I Кубке Дэвиса (12-13 сентября, "хард"), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, капитан национальной команды Юрий Щукин сделал среди казахстанских спортсменов следующий выбор: Александр Бублик. Место в рейтинге ATP: 24-е ("о") и 586-е ("п").

Александр Шевченко. Место в рейтинге ATP: 91-е ("о") и 891-е ("п").

Бейбит Жукаев. Место в рейтинге ATP: 191-е ("о") и 349-е ("п").

Тимофей Скатов. Место в рейтинге ATP: 192-е ("о") и 798-е ("п").

Дмитрий Попко. Место в рейтинге ATP: 237-е ("о") и 644-е (п).

