Александр Бублик попал в заявку Казахстана на знаменитый турнир
Фото: Instagram/BUBLIK
Определился состав мужской сборной Казахстана по теннису на гостевой матч против Южной Кореи в Мировой группе I Кубке Дэвиса (12-13 сентября, "хард"), сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, капитан национальной команды Юрий Щукин сделал среди казахстанских спортсменов следующий выбор:
- Александр Бублик. Место в рейтинге ATP: 24-е ("о") и 586-е ("п").
- Александр Шевченко. Место в рейтинге ATP: 91-е ("о") и 891-е ("п").
- Бейбит Жукаев. Место в рейтинге ATP: 191-е ("о") и 349-е ("п").
- Тимофей Скатов. Место в рейтинге ATP: 192-е ("о") и 798-е ("п").
- Дмитрий Попко. Место в рейтинге ATP: 237-е ("о") и 644-е (п).
Победитель этого поединка выйдет в квалификацию турнира.
Ранее мы сообщали о том, что казахстанская теннисистка пережила второй тяжелый матч в Китае.
