Спорт

Александр Бублик попал в заявку Казахстана на знаменитый турнир

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 08:56 Фото: Instagram/BUBLIK
Определился состав мужской сборной Казахстана по теннису на гостевой матч против Южной Кореи в Мировой группе I Кубке Дэвиса (12-13 сентября, "хард"), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, капитан национальной команды Юрий Щукин сделал среди казахстанских спортсменов следующий выбор:

  • Александр Бублик. Место в рейтинге ATP: 24-е ("о") и 586-е ("п").
  • Александр Шевченко. Место в рейтинге ATP: 91-е ("о") и 891-е ("п").
  • Бейбит Жукаев. Место в рейтинге ATP: 191-е ("о") и 349-е ("п").
  • Тимофей Скатов. Место в рейтинге ATP: 192-е ("о") и 798-е ("п").
  • Дмитрий Попко. Место в рейтинге ATP: 237-е ("о") и 644-е (п).

Победитель этого поединка выйдет в квалификацию турнира.

Ранее мы сообщали о том, что казахстанская теннисистка пережила второй тяжелый матч в Китае.

Аксинья Титова
Казахстанская теннисистка пережила второй тяжелый матч в Китае
Спорт
04:58, 03 сентября 2025
Казахстанская теннисистка пережила второй тяжелый матч в Китае
Клубы АПЛ потратили более трех миллиардов фунтов и установили трансферный рекорд
Спорт
17:50, 02 сентября 2025
Клубы АПЛ потратили более трех миллиардов фунтов и установили трансферный рекорд
"Фенербахче" приобрел звездного бразильского голкипера из АПЛ
Спорт
16:28, 02 сентября 2025
"Фенербахче" приобрел звездного бразильского голкипера из АПЛ
