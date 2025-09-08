#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Спорт

"Барыс" поднялся на второе место таблицы Востока после матча с "Трактором"

тренер Барыса Михаил Кравец , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 10:56 Фото: Instagram/barys_official
7 сентября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" прекрасно стартовал в новом сезоне КХЛ, обыграв дома финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина – челябинский "Трактор" (4:3, ОТ), сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому успеху аутсайдер прошлого чемпионата сразу взлетел на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции с активом в два очка. Впереди столичного коллектива стоит только хабаровский "Амур", который опережает нас лишь по дополнительным показателям.

На поединок против "Трактора" вышел обновленный "Барыс" с новым главным тренером – российским специалистом Михаилом Кравцом.

"Астанчане" не подвели своего наставника и вырвали победу у финалиста Кубка Гагарина-2025 в овертайме – 4:3.

Победные шайбы в составе победителей забили Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий, Тайс Томпсон и Райли Уолш (ОТ).

"Важную роль в победе сыграли болельщики, когда столько народу приходит, хоккеисты всегда будут отдаваться на полную, работать и биться за своих, за свой город и страну. Это очень важно для нас. Победили хорошего и сильного соперника. Без крови не обошлось, у Маккошена разбито лицо, побед по-другому и не бывает. Был командный дух, был вратарь и четыре звена, которые сделали все для того, чтобы победить. Победы придают уверенность, теперь нужно держать планку, что еще сложнее. Дома мы должны быть первыми, никому не отдаем инициативу. Первыми на вбрасывании, на бросках, везде должны быть первыми, и ребята меня услышали".Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец

Для самого же наставника это была первая официальная победа с "Барысом" в рамках игр КХЛ.

"Игра показала, что уже в следующем матче я могу дать им больше времени. Тот костяк команды, где иностранцы и наши, думаю, он заставляет всех игроков работать. Все понимают, что, если они сейчас будут помогать команде, каждый игрок сможет делать больше. Нужно, чтобы команда стремилась к победе, а не просто погонять шайбу. Думаю, психологическая нагрузка была только в том, что это первая игра сезона, домашняя, играли перед своими болельщиками. А из-за команды соперника нагрузки такой не было, это, наоборот, хорошо. Это очень сильная команда, легче настраиваться. Здесь главное не испугаться, перед матчем сказал: никого не бойтесь, все ошибаются, играйте в хоккей, главное – боритесь, бейтесь, играйте с желанием на хороших скоростях". Михаил Кравец

По итогам противостояния с "Трактором" первые две звезды матча получили игроки астанинского клуба Райли Уолш и Ансар Шайхмедденов.

Как уже известно, "Барыс" открывает новый сезон с четырехматчевой домашней серии и в следующей игре 9 сентября принимаем хабаровский "Амур", который сейчас на первой строчке таблицы Востока КХЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Рейтинг АТР: Алькарас снова первый номер, Бублик вернулся в топ-20
Спорт
09:46, Сегодня
Рейтинг АТР: Алькарас снова первый номер, Бублик вернулся в топ-20
Рыбакина сохранила позицию в рейтинге WTA
Спорт
08:25, Сегодня
Рыбакина сохранила позицию в рейтинге WTA
Видеообзор шести голов матча Бельгия – Казахстан
Спорт
07:05, Сегодня
Видеообзор шести голов матча Бельгия – Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: