"Барыс" поднялся на второе место таблицы Востока после матча с "Трактором"

7 сентября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" прекрасно стартовал в новом сезоне КХЛ, обыграв дома финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина – челябинский "Трактор" (4:3, ОТ), сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому успеху аутсайдер прошлого чемпионата сразу взлетел на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции с активом в два очка. Впереди столичного коллектива стоит только хабаровский "Амур", который опережает нас лишь по дополнительным показателям.

На поединок против "Трактора" вышел обновленный "Барыс" с новым главным тренером – российским специалистом Михаилом Кравцом.

"Астанчане" не подвели своего наставника и вырвали победу у финалиста Кубка Гагарина-2025 в овертайме – 4:3.

Победные шайбы в составе победителей забили Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий, Тайс Томпсон и Райли Уолш (ОТ).

"Важную роль в победе сыграли болельщики, когда столько народу приходит, хоккеисты всегда будут отдаваться на полную, работать и биться за своих, за свой город и страну. Это очень важно для нас. Победили хорошего и сильного соперника. Без крови не обошлось, у Маккошена разбито лицо, побед по-другому и не бывает. Был командный дух, был вратарь и четыре звена, которые сделали все для того, чтобы победить. Победы придают уверенность, теперь нужно держать планку, что еще сложнее. Дома мы должны быть первыми, никому не отдаем инициативу. Первыми на вбрасывании, на бросках, везде должны быть первыми, и ребята меня услышали". Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец

Для самого же наставника это была первая официальная победа с "Барысом" в рамках игр КХЛ.

"Игра показала, что уже в следующем матче я могу дать им больше времени. Тот костяк команды, где иностранцы и наши, думаю, он заставляет всех игроков работать. Все понимают, что, если они сейчас будут помогать команде, каждый игрок сможет делать больше. Нужно, чтобы команда стремилась к победе, а не просто погонять шайбу. Думаю, психологическая нагрузка была только в том, что это первая игра сезона, домашняя, играли перед своими болельщиками. А из-за команды соперника нагрузки такой не было, это, наоборот, хорошо. Это очень сильная команда, легче настраиваться. Здесь главное не испугаться, перед матчем сказал: никого не бойтесь, все ошибаются, играйте в хоккей, главное – боритесь, бейтесь, играйте с желанием на хороших скоростях". Михаил Кравец

По итогам противостояния с "Трактором" первые две звезды матча получили игроки астанинского клуба Райли Уолш и Ансар Шайхмедденов.

Как уже известно, "Барыс" открывает новый сезон с четырехматчевой домашней серии и в следующей игре 9 сентября принимаем хабаровский "Амур", который сейчас на первой строчке таблицы Востока КХЛ.