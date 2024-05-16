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"Пираты" сенсационно впервые заработали путевку в Лигу чемпионов УЕФА

Футбол ЛЧ Дебют, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:41 Фото: Instagram/stadebrestois29
Французский футбольный клуб "Брест" в первый раз за всю свою 74-летнюю историю сыграет в самом престижном турнире Европы – Лиге чемпионов, как минимум, на отборочном этапе, сообщает Zakon.kz.

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"Пираты" ни разу в жизни до этого не играли не только в Лиге чемпионов, но и в еврокубках. Подобное достижение команды Эрика Руа стало возможным после того, как их главный конкурент "Ницца" уступила дома ПСЖ со счетом 1:2 в рамках игр 32-го тура французского первенства.

Вследствие чего "Брест" гарантировал себе 4-ю позицию в Лиге 1 по итогам сезона. И заключительный 34-й тур ничего не изменит в распределении мест.

С дебютной путевкой в Лигу чемпионов "Брест" также может сотворить еще одно чудо – впервые завоевать медали французского чемпионата.

Клуб с 74-летней историей, ранее не поднимавшийся выше 8-го места в Лиге 1, в этом сезоне может примерить бронзовые награды. Но для этого "Пиратам" из Бреста необходимо побеждать в последнем туре на выезде – "Тулузу".

А "Лилль", который ныне занимает третье место чемпионата, 19 мая принимает дома "Ниццу".

К этому часу уже определился обладатель Кубка Италии, в 15-й раз его выиграл "Ювентус", который в финале был сильнее "Аталанты" – 1:0.

Не остался незамеченным в полуфинальном матче Кубка России казахстанский защитник Нуралы Алип. Он забил гол с пенальти и разбил лицо вратарю ЦСКА Владиславу Торопу.

Однако радоваться Алипу со своим клубом пока рановато, тем более их ждет сверхответственный поединок 19 мая в гостях против "Ахмата" Магомеда Адиева.

Наши болельщики с нетерпением ждут противостояния игрока и главного тренера сборной Казахстана. Начало встречи в Грозном запланировано на 21:00 по казахстанскому времени.

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