Спорт

Женскую сборную Казахстана по боксу встретили в Алматы

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 07:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 16 сентября в аэропорту Алматы торжественно встретили казахстанских боксерш – участниц чемпионата мира в Ливерпуле, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на ночной рейс, Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Наталья Богданова, Аида Абикеева, Виктория Графеева и Ельдана Талипова были окружены толпой поклонников, родных и близких. Праздничную атмосферу обеспечивали музыканты, в числе которых – военный духовой оркестр и домбристы.

Помимо серебряной награды, капитан женской сборной Назым Кызайбай удостоилась поздравлений с прошедшим днем рождения. Со слов спортсменки, следующая ее цель – выиграть золотую медаль на Олимпийских играх.

Сборная Казахстана по боксу завершила турнир на первом месте. Золотые медали из состава женской сборной завоевали Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова. "Серебро" выиграла Назым Кызайбай, а бронзовыми призерами стали Виктория Графеева и Елдана Талипова.

Ранее они удостоились поздравления Касым-Жомарта Токаева.

Фото Алия Абди
Алия Абди
