Женскую сборную Казахстана по боксу встретили в Алматы

Ночью 16 сентября в аэропорту Алматы торжественно встретили казахстанских боксерш – участниц чемпионата мира в Ливерпуле, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на ночной рейс, Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Наталья Богданова, Аида Абикеева, Виктория Графеева и Ельдана Талипова были окружены толпой поклонников, родных и близких. Праздничную атмосферу обеспечивали музыканты, в числе которых – военный духовой оркестр и домбристы.

Помимо серебряной награды, капитан женской сборной Назым Кызайбай удостоилась поздравлений с прошедшим днем рождения. Со слов спортсменки, следующая ее цель – выиграть золотую медаль на Олимпийских играх.

Сборная Казахстана по боксу завершила турнир на первом месте. Золотые медали из состава женской сборной завоевали Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова. "Серебро" выиграла Назым Кызайбай, а бронзовыми призерами стали Виктория Графеева и Елдана Талипова.

Ранее они удостоились поздравления Касым-Жомарта Токаева.