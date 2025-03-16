Триумф РК на чемпионате мира в Сербии: третье "золото" завоевала женская сборная по боксу

Аида Абикеева 16 марта принесла Казахстану третью золотую медаль чемпионата мира по боксу в Нише (Сербия), сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, ей не было равных в весовой категории до 63 килограммов.

"В финальном поединке Абикеева уверенно разобралась с Тананьей Сомнуек из Таиланда", – говорится в сообщении.

Казахстанка доминировала на протяжении всех трех раундов. В итоге она выиграла единогласным решением судей.

Также сообщается, что казахстанка Виктория Графеева (до 60 кг) стала серебряным призером чемпионата мира по боксу. В финале спортсменка потерпела поражение от Нунэ Асатрян, выступающей за команду России.

Фото: НОК РК

Ранее на этом чемпионате золотые медали завоевали Назым Кызайбай и Алуа Балкибекова.