Триумф РК на чемпионате мира в Сербии: третье "золото" завоевала женская сборная по боксу
Фото: НОК РК
Аида Абикеева 16 марта принесла Казахстану третью золотую медаль чемпионата мира по боксу в Нише (Сербия), сообщает Zakon.kz.
Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, ей не было равных в весовой категории до 63 килограммов.
"В финальном поединке Абикеева уверенно разобралась с Тананьей Сомнуек из Таиланда", – говорится в сообщении.
Казахстанка доминировала на протяжении всех трех раундов. В итоге она выиграла единогласным решением судей.
Также сообщается, что казахстанка Виктория Графеева (до 60 кг) стала серебряным призером чемпионата мира по боксу. В финале спортсменка потерпела поражение от Нунэ Асатрян, выступающей за команду России.
Фото: НОК РК
Ранее на этом чемпионате золотые медали завоевали Назым Кызайбай и Алуа Балкибекова.
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