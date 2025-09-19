Новая звезда "Кайрата" или за что можно гордиться чемпионом Казахстана

В ночь на 19 сентября свой стартовый исторический поединок в Лиге чемпионов УЕФА провел казахстанский футбольный клуб "Кайрат", который проиграл на выезде португальскому "Спортингу" со счетом 1:4, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на крупную неудачу в Лиссабоне, команда Рафаэля Уразбахтина оставила очень приятное впечатление не только у знатоков, но и у ряда представителей иностранных СМИ.

Если рассуждать о самой игре, в первом тайме гости смотрелись очень даже неплохо. Одним из главных героев стал наш 18-летний голкипер Шерхан Калмурза, который отразил пенальти, плюс совершил несколько прекрасных сейвов.

В возрасте 18 лет и 95 дней Калмурза стал вторым самым молодым вратарем в истории Лиги чемпионов, кому удалось отбить 11-метровый удар.

Рекордсменом здесь является Миле Свилар (18 лет и 65 дней).

Здесь стоит подчеркнуть, что молодой вратарь за одну неделю дебютировал сразу на двух профессиональных фронтах.

Сначала он 14 сентября впервые сыграл на уровне КПЛ и помог "Кайрату" в битве против "Актобе". Затем ему выдался шанс проявить себя также в первый раз в играх Лиги чемпионов УЕФА, с чем он с достоинством справился.

Изначально мало кто верил в успех алматинского коллектива, тем более они играли против одного из крупных клубов Европы с бюджетом игроков в 434,3 млн евро. Совокупная стоимость футболистов "Кайрата" составляет 12,73 млн евро.

Несмотря на неудачу, алматинская дружина сумела забить свой первый гол в истории Лиги чемпионов, автором которого стал бразильский легионер Эдмильсон.

Благодаря этому мячу "Кайрат" не стоит на последней позиции турнирной таблицы после всех игр первого тура общего этапа, как предрекали эксперты.

К этому часу наш клуб располагается на 33-й позиции списка лучших команд Европы, позади нас именитые Монако (Франция), "Галатасарай" (Турция) и "Аталанта" (Италия).

Плюс ко всему 17-летний Дастан Сатпаев имел неплохой шанс поразить ворота "Спортинга" и стать рекордсменом турнира.

Теперь Калмурза и Сатпаев будут ждать самого грандиозного матча в истории казахстанского футбола.

30 сентября на Центральный стадион Алматы прибудет самый дорогой клуба мира, 15-кратный победитель Лиги чемпионов – мадридский "Реал" (1,4 млрд евро).

Билеты на этот поединок стоят от 30 000 до 250 000 тенге и поступят в продажу 23 сентября.