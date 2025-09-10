Лучший снайпер НХЛ Овечкин провел первую тренировку перед стартом сезона

Фото: Instagram/capitals

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин вернулся в США и присоединился к своим коллегам по "Вашингтон Кэпиталз". Капитан команды к этому моменту уже вышел на лед и провел первое тренировочное занятие, сообщает Zakon.kz.

9 сентября лучший снайпер в истории НХЛ и лидер "Кэпиталз" провел предварительную тренировку. Компанию 39-летнему форварду составили его звездные напарники Дилан Строум, Том Уилсон, Мартин Фегервары, Коннор Макмайкл, Алексей Протас, Райан Леонард, Логан Томпсон и Чарли Линдгрен. View this post on Instagram A post shared by Washington Capitals (@capitals) Стартовый поединок нового сезона НХЛ команда Овечкина проведет 9 октября, когда дома примет "Бостон Брюинз". Александр в прошлом сезоне покорил вечный рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в 894 шайбы. По мнению экспертов, эта шайба впоследствии была признана самой лучшей в сезоне-2024/24 в НХЛ.

