#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Спорт

Лучший снайпер НХЛ Овечкин провел первую тренировку перед стартом сезона

Хоккей Первая тренировка, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 09:44 Фото: Instagram/capitals
Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин вернулся в США и присоединился к своим коллегам по "Вашингтон Кэпиталз". Капитан команды к этому моменту уже вышел на лед и провел первое тренировочное занятие, сообщает Zakon.kz.

9 сентября лучший снайпер в истории НХЛ и лидер "Кэпиталз" провел предварительную тренировку. Компанию 39-летнему форварду составили его звездные напарники Дилан Строум, Том Уилсон, Мартин Фегервары, Коннор Макмайкл, Алексей Протас, Райан Леонард, Логан Томпсон и Чарли Линдгрен.

Стартовый поединок нового сезона НХЛ команда Овечкина проведет 9 октября, когда дома примет "Бостон Брюинз".

Александр в прошлом сезоне покорил вечный рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в 894 шайбы.

По мнению экспертов, эта шайба впоследствии была признана самой лучшей в сезоне-2024/24 в НХЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Роналду забил 943-й карьерный гол и принес волевую победу над Венгрией
Спорт
10:40, Сегодня
Роналду забил 943-й карьерный гол и принес волевую победу над Венгрией
Кто из боксеров Казахстана выступит в Ливерпуле 10 сентября
Спорт
07:33, Сегодня
Кто из боксеров Казахстана выступит в Ливерпуле 10 сентября
Казахстанские боксеры одержали яркие победы на чемпионате мира в Ливерпуле
Спорт
23:06, 09 сентября 2025
Казахстанские боксеры одержали яркие победы на чемпионате мира в Ливерпуле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: