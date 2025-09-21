#АЭС в Казахстане
Спорт

К матчу "Кайрат" – "Реал" ожидается укрепление ворот алматинцев

&quot;Кайрат&quot; - &quot;Реал&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 07:50 Фото: Instagram/shats_30
Перед матчем с "Реалом" в Лиге Чемпионов "Кайрат" готовит громкий трансфер вратаря, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала Extratime, голкипер карагандинского "Шахтера" Игорь Шацкий в ближайшие дни может пополнить состав алматинского "Кайрата". Известно, что основные голкиперы "желто-черных" Александр Заруцкий и Темирлан Анарбеков выбыли на неопределенный срок по состоянию здоровья, а ворота в матче Лиги Чемпионов против "Спортинга" защищал 18-летний Шерхан Калмурза.

"По правилам ФИФА и УЕФА, "Кайрат" может заявить одного свободного агента на остаток сезона", – говорится в сообщении.

Недавно 15-летняя россиянка Дарья Самоделкина пополнила алматинскую команду по фехтованию.

Фото Алия Абди
Алия Абди
