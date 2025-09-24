#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Спорт

"Где же Динара?" и другие крики отчаяния: фанаты "Кайрата" в ярости от продажи билетов

билеты, матч, Кайрат, Реал, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 11:57 Фото: Instagram/f.c.kairat
Продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" стартовала, как и обещали организаторы, 23 сентября 2025 года в 17:00. Однако болельщики столкнулись с небывалой очередью. Если одним удалось приобрести желанный билет, то большинство так и остались в списке ожидания, сообщает Zakon.kz.

Через несколько минут после начала старта можно было стать в очереди... к примеру, 74155.

Фото: Zakon.kz

Официальное приложение клуба "Кайрат" и вовсе не выдержало наплыва желающих.

Фото: Zakon.kz

Уже поздно вечером на официальной странице казахстанского клуба в Instagram появилось следующее объявление:

"𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓! Все билеты на "Кайрат" – "Реал Мадрид" проданы! Матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится 30 сентября в 21:45 на Центральном стадионе. Вход на территорию будет открыт с 18:45 – за три часа до начала игры. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль и избежать скопления очередей".

Также болельщикам рассказали, что попасть на стадион можно будет с трех сторон: со стороны проспекта Абая, улицы Сатпаева и улицы Байтурсынова.

Однако восторженных комментарием под постом можно встретить единицы. Поклонники футбола расстроены и критикуют систему продаж.

  • Самое обидное и больное для меня – на этот матч идут люди, которые в жизни не были на футболе, не понимают, что такое футбол, никогда не видели ни одного домашнего или выездного матча "Кайрата" в КПЛ. Люди, которые никогда не интересовались футболом, идут, тащат за собой друзей, которые в футболе тоже ничего не понимают. Я к чему это – возможно, такой матч бывает раз в столетие, почему настоящие болельщики, которые всю жизнь болеют с детства, не могут попасть и насладиться этим зрелищем? Ведь очевидно, что многие из вас идут сюда ради "Реала", не нужно это скрывать.
  • Пора бронить заведение, хотя бы там место урвите.
  • Из всех купленных билетов лишь 1% преданных болельщиков будут болеть за "Кайрат", остальные придут посмотреть на "Реал Мадрид".
  • Половина билетов куда-то ушла.
  • Опять половину билетов перекупам отдали.
  • Пока дошла очередь, наступила необходимость продажи почки, самые дорогие места остались.
  • Система. Ждал более 4 часов, и наконец, когда моя очередь дошла, все перестало функционировать.
  • Где же найти Динару?
  • Обидно столько ждать в очереди и билетов нет. Хотела папе, ведь он болеет за "Кайрат" с юности. Очень жаль, что истинные болельщики не попадут на матч.
  • Я за "Кайрат"! Но буду смотреть дома, даже в кафе все почти занято.
  • Я надеюсь на победу над "Реалом", чтобы это стало подарком этому прекрасному городу.
  • Успели. Сидели в очереди с 2 часов дня.
  • Неправильную схему придумали, больше половины сами же продали еще несколько дней назад.
  • Обидно очень.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 11:57
"Всем нужна Динара": казахстанке незнакомка подарила билет за 60 тысяч на Backstreet Boys

Есть и те, кто, не стесняясь, предлагает купить билеты, оставляя сотовые номера. Другие же слезно просят продать им билеты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 11:57
Защитник "Кайрата" заявил, что "очень много людей просили билеты" на матч с "Реалом"

Матч между футбольными клубами "Кайрат" и "Реал Мадрид" пройдет 30 сентября 2025 года в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Легендарный Чингиз Есенаманов покинул сборную Казахстана
12:12, Сегодня
Легендарный Чингиз Есенаманов покинул сборную Казахстана
"Кайрат" сделал важное заявление перед продажей билетов на матч с "Реал Мадридом"
12:43, 23 сентября 2025
"Кайрат" сделал важное заявление перед продажей билетов на матч с "Реал Мадридом"
"Кевин қайда?" и "Одели, раздели": казахстанцы бурно обсуждают снимки Backstreet Boys из бани в Астане
10:48, 23 сентября 2025
"Кевин қайда?" и "Одели, раздели": казахстанцы бурно обсуждают снимки Backstreet Boys из бани в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: