"Где же Динара?" и другие крики отчаяния: фанаты "Кайрата" в ярости от продажи билетов

Продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" стартовала, как и обещали организаторы, 23 сентября 2025 года в 17:00. Однако болельщики столкнулись с небывалой очередью. Если одним удалось приобрести желанный билет, то большинство так и остались в списке ожидания, сообщает Zakon.kz.

Через несколько минут после начала старта можно было стать в очереди... к примеру, 74155.

Фото: Zakon.kz

Официальное приложение клуба "Кайрат" и вовсе не выдержало наплыва желающих.

Фото: Zakon.kz

Уже поздно вечером на официальной странице казахстанского клуба в Instagram появилось следующее объявление:

"𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓! Все билеты на "Кайрат" – "Реал Мадрид" проданы! Матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится 30 сентября в 21:45 на Центральном стадионе. Вход на территорию будет открыт с 18:45 – за три часа до начала игры. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль и избежать скопления очередей".

Также болельщикам рассказали, что попасть на стадион можно будет с трех сторон: со стороны проспекта Абая, улицы Сатпаева и улицы Байтурсынова.

Однако восторженных комментарием под постом можно встретить единицы. Поклонники футбола расстроены и критикуют систему продаж.

Самое обидное и больное для меня – на этот матч идут люди, которые в жизни не были на футболе, не понимают, что такое футбол, никогда не видели ни одного домашнего или выездного матча "Кайрата" в КПЛ. Люди, которые никогда не интересовались футболом, идут, тащат за собой друзей, которые в футболе тоже ничего не понимают. Я к чему это – возможно, такой матч бывает раз в столетие, почему настоящие болельщики, которые всю жизнь болеют с детства, не могут попасть и насладиться этим зрелищем? Ведь очевидно, что многие из вас идут сюда ради "Реала", не нужно это скрывать.

Пора бронить заведение, хотя бы там место урвите.

Из всех купленных билетов лишь 1% преданных болельщиков будут болеть за "Кайрат", остальные придут посмотреть на "Реал Мадрид".

Половина билетов куда-то ушла.

Опять половину билетов перекупам отдали.

Пока дошла очередь, наступила необходимость продажи почки, самые дорогие места остались.

Система. Ждал более 4 часов, и наконец, когда моя очередь дошла, все перестало функционировать.

Где же найти Динару?

Обидно столько ждать в очереди и билетов нет. Хотела папе, ведь он болеет за "Кайрат" с юности. Очень жаль, что истинные болельщики не попадут на матч.

Я за "Кайрат"! Но буду смотреть дома, даже в кафе все почти занято.

Я надеюсь на победу над "Реалом", чтобы это стало подарком этому прекрасному городу.

Успели. Сидели в очереди с 2 часов дня.

Неправильную схему придумали, больше половины сами же продали еще несколько дней назад.

Обидно очень.

Материал по теме "Всем нужна Динара": казахстанке незнакомка подарила билет за 60 тысяч на Backstreet Boys

Есть и те, кто, не стесняясь, предлагает купить билеты, оставляя сотовые номера. Другие же слезно просят продать им билеты.

Матч между футбольными клубами "Кайрат" и "Реал Мадрид" пройдет 30 сентября 2025 года в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.