Футболисты "Реала" летят в Алматы

Фото: Instagram/realmadrid

28 сентября 2025 года ФК "Реал Мадрид" опубликовал кадры с аэропорта перед матчем с "Кайратом", сообщает Zakon.kz.

Мадридский футбольный клуб опубликовал в Instagram кадры с аэропорта. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid) Картинки не сопровождаются текстом, только смайликами. Предположительно, футболисты уже вылетели в Южную столицу Казахстана. Полет должен занять около 8 часов. Ранее "Реал Мадрид" опубликовал состав игроков, которые прилетят в Алматы. 27 сентября "Реал" проиграл своему историческому сопернику в мадридском дерби – "Атлетику" – с разгромным счетом 5:2. 30 сентября, во вторник, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы состоится исторический матч – "Кайрат" против "Реал Мадрида".

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: