#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
544.26
634.72
6.52
Спорт

Футболисты "Реала" летят в Алматы

Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 17:56 Фото: Instagram/realmadrid
28 сентября 2025 года ФК "Реал Мадрид" опубликовал кадры с аэропорта перед матчем с "Кайратом", сообщает Zakon.kz.

Мадридский футбольный клуб опубликовал в Instagram кадры с аэропорта.

Картинки не сопровождаются текстом, только смайликами.

Предположительно, футболисты уже вылетели в Южную столицу Казахстана. Полет должен занять около 8 часов.

Ранее "Реал Мадрид" опубликовал состав игроков, которые прилетят в Алматы.

27 сентября "Реал" проиграл своему историческому сопернику в мадридском дерби – "Атлетику" – с разгромным счетом 5:2.

30 сентября, во вторник, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы состоится исторический матч – "Кайрат" против "Реал Мадрида".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера
13:16, Сегодня
Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера
Шум вокруг самсы с личинками в школьной столовой прокомментировали в области Жетысу
06:44, Сегодня
Шум вокруг самсы с личинками в школьной столовой прокомментировали в области Жетысу
Переломом руки разрешилась схватка двух бойцов MMA в Усть-Каменогорске
00:48, 28 сентября 2025
Переломом руки разрешилась схватка двух бойцов MMA в Усть-Каменогорске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: