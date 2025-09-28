Футболисты "Реала" летят в Алматы
Фото: Instagram/realmadrid
28 сентября 2025 года ФК "Реал Мадрид" опубликовал кадры с аэропорта перед матчем с "Кайратом", сообщает Zakon.kz.
Мадридский футбольный клуб опубликовал в Instagram кадры с аэропорта.
Картинки не сопровождаются текстом, только смайликами.
Предположительно, футболисты уже вылетели в Южную столицу Казахстана. Полет должен занять около 8 часов.
Ранее "Реал Мадрид" опубликовал состав игроков, которые прилетят в Алматы.
27 сентября "Реал" проиграл своему историческому сопернику в мадридском дерби – "Атлетику" – с разгромным счетом 5:2.
30 сентября, во вторник, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы состоится исторический матч – "Кайрат" против "Реал Мадрида".
