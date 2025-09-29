#АЭС в Казахстане
Спорт

Наставник "Реала" похвалил "Кайрат", но намерен увезти победу из Алматы

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 18:19 Фото: Instagram/realmadrid
Всего лишь сутки остались до начала одного из самых исторических матчей в казахстанском футболе. На Центральном стадионе Алматы "Кайрат" встретится с легендарным клубом из Испании – "Реалом" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

За день до этого поединка представители знаменитого испанского клуба высказали свое мнение о предстоящем матче против чемпиона Казахстана.

Журналистов интересовали ответы на многие вопросы, особенно комментарий главного тренера "Реала" после разгрома от "Атлетико" и долгого полета в Алматы.

Испанский специалист приехал к нам в город не в особо хорошем настроении, его дружина в прошедшие выходные пропустила пять мячей в рамках игр Ла Лиги.

"Мы хотели бы выиграть здесь независимо от того, кто перед нами. Прошло немного часов после "Атлетико", уже переключились на Лигу чемпионов. У нас есть игроки, которые могут решить задачу на чужом поле. Перелет был долгим, но это не должно повлиять на игру против "Кайрата". Не хотим терять очки в Алматы, знаю, что хозяева очень физически сильны, дисциплинированы и организованы". Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

Помимо наставника королевского клуба, на специальную пресс-конференцию был приглашен один из капитанов мадридской команды – Федерико Вальверде.

"Постараемся выиграть в Алматы, нас хорошо встретили, спасибо вам за прием независимо от времени суток, оказывается, наших болельщиков здесь немало. Что касается поражения от "Атлетико", это для нас больно. Хотим здесь исправить нашу ошибку, допущенную в Ла Лиге. Мы проиграли только два матча в этом сезоне, но мы "Реал, думаю, у нас все будет хорошо с Алонсо". Федерико Вальверде.

Матч "Кайрат" – "Реал" стартует 30 сентября в 21:45.

После пресс-конференции журналистов допустили на небольшую тренировку с участием всех футболистов "сливочных".

Чуть ранее 29 сентября о планах на игру против команды Хаби Алонсо рассказал рулевой алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
