"Барыс" всухую обыграл "Адмирал" в Астане

Сегодня, 29 сентября, в Астане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, где "Барыс" на своей площадке обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

На 27-й минуте счет открыл нападающий Мэйсон Морелли. В конце второго периода, на 38-й минуте, Всеволод Логвин увеличил преимущество хозяев. Точку в матче поставил Ансар Шайхмедденов, поразив ворота гостей на 58-й минуте.

После этой победы "Барыс" набрал 11 очков в 10 играх и занимает шестую позицию в таблице Восточной конференции. "Адмирал", имея 8 очков после восьми матчей, располагается на девятом месте Востока.

