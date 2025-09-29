#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
548.79
643.02
6.63
Спорт

"Барыс" всухую обыграл "Адмирал" в Астане

&quot;Барыс&quot;, &quot;Адмирал&quot;, Астана, победа, хоккей , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 22:13 Фото: hcbarys.kz
Сегодня, 29 сентября, в Астане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, где "Барыс" на своей площадке обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

На 27-й минуте счет открыл нападающий Мэйсон Морелли. В конце второго периода, на 38-й минуте, Всеволод Логвин увеличил преимущество хозяев. Точку в матче поставил Ансар Шайхмедденов, поразив ворота гостей на 58-й минуте.

После этой победы "Барыс" набрал 11 очков в 10 играх и занимает шестую позицию в таблице Восточной конференции. "Адмирал", имея 8 очков после восьми матчей, располагается на девятом месте Востока.

А как Алматы готовится к матчу "Кайрат" – "Реал" на Центральном стадионе, можно узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Гол Роналду помог "Аль-Насру" "убрать" оппонента
06:45, 27 сентября 2025
Гол Роналду помог "Аль-Насру" "убрать" оппонента
Александр Бублик выиграл турнир ATP-250 в Ханчжоу и обновил личный рекорд в рейтинге
18:42, 23 сентября 2025
Александр Бублик выиграл турнир ATP-250 в Ханчжоу и обновил личный рекорд в рейтинге
Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Ханчжоу
21:01, 21 сентября 2025
Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Ханчжоу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: