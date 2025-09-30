Сколько заплатил "Реал Мадрид" за весь отель в Алматы

Как уже известно, прибывшая в Алматы на матч Лиги чемпионов УЕФА команда "Реал Мадрид" поселилась в отеле InterContinental. Практически сразу поползли слухи о том, что отель полностью закрыли для других посетителей, сообщает Zakon.kz.

Поводом для таких слухов стало, например, то, что отель оцепили и не пускали туда не относящихся к команде людей, а также – темные окна во всем задании: вечером 29 сентября отель выглядел как вообще не работающий.

Слухи подтвердил Telegram-канал SHOT, который узнал, что "Реал Мадрид" полностью выкупил InterContinental с 28 сентября по 1 октября, чтобы организовать тишину футболистам. Цена вопроса – более 278 млн тенге (более 507 тыс. долларов).

Издание пишет, что средняя цена стандартного номера на даты 28 сентября – 1 октября составляла 375 долларов за ночь, а люкс – 560 долларов за ночь. Всего в отеле 277 номеров и все они принадлежат "Реалу", который приехал в составе более 40 человек.

Между тем почитатели футбола и "Реала" последние дни буквально окружили территорию отеля в надежде увидеть звездных футболистов. А ночью 29 сентября сотни фанатов приехали в аэропорт Алматы, чтобы встретить соперников "Кайрата".

В Алматы с 26 по 29 сентября на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" приехали более 5 тысяч иностранных гостей, из Китая, Индии, России, Японии, Великобритании, Испании, Чехии, стран СНГ и других европейских государств.