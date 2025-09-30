#АЭС в Казахстане
Спорт

"Кайрат" – "Реал": суперкомпьютер оценил шансы команд на победу

Алматы, вид сверху, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 16:01 Фото: акимат Алматы
Суперкомпьютер Opta на базе искусственного интеллекта составил прогнозы на матчи Лиги чемпионов УЕФА, в список попала и историческая битва "Кайрат" – "Реал Мадрид", сообщает Zakon.kz.

Искусственный интеллект невысоко оценил шансы алматинской команды на победу над испанцами. Вероятность "Кайрата" победить "Реал", по прогнозу суперкомпьютера, составляет 7,9 процента. Вероятность успеха испанской команды достигла 82,1 процента. На ничью Opta оставил 10 процентов.

А фаворитом, по версии суперкомпьютера Opta, в этом сезоне определен английский "Ливерпуль".

Сегодня, 30 сентября, в Алматы уже сыграли юные представители "Кайрата" и "Реала". Счет сложился в пользу гостей – 4:1. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
