"Кайрат" – "Реал": суперкомпьютер оценил шансы команд на победу

Суперкомпьютер Opta на базе искусственного интеллекта составил прогнозы на матчи Лиги чемпионов УЕФА, в список попала и историческая битва "Кайрат" – "Реал Мадрид", сообщает Zakon.kz.

Искусственный интеллект невысоко оценил шансы алматинской команды на победу над испанцами. Вероятность "Кайрата" победить "Реал", по прогнозу суперкомпьютера, составляет 7,9 процента. Вероятность успеха испанской команды достигла 82,1 процента. На ничью Opta оставил 10 процентов.

𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞: MD2 Predictions 📈



With the help of the Opta supercomputer, we provide our UEFA Champions League match predictions for every game across Matchday 2 of 2025-26.



How many predictions will prove to be correct? — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 30, 2025

А фаворитом, по версии суперкомпьютера Opta, в этом сезоне определен английский "Ливерпуль".

Сегодня, 30 сентября, в Алматы уже сыграли юные представители "Кайрата" и "Реала". Счет сложился в пользу гостей – 4:1.