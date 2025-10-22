"Кайрат" расположился за пределами топ-30 в таблице Лиги чемпионов
По итогам игрового дня Лиги чемпионов, который прошел 21 октября с участием 18 команд, стало известно место в турнирной таблице алматинского клуба "Кайрат", сообщает Zakon.kz.
На утро 22 октября "Кайрат" занимает 33-ю строчку в таблице Лиги чемпионов. Рейтинг обновили на сайте УЕФА.
Максимум очков взяли ПСЖ, "Интер" и "Арсенал". Они и составляют топ-3 рейтинга.
Всего же в девяти матчах минувшего дня Лиги чемпионов было зафиксировано шесть разгромных счетов и пять красных карточек.
Как раз с "Интером", который обосновался на второй строчке, и сыграет "Кайрат" в четвертом туре. Матч пройдет в ночь на 6 ноября в Италии.
После игры с "Пафосом", Темирлан Анарбеков вновь стал звездой соцсетей.
