Спорт

Топовый соперник "Кайрата" потерял капитана из-за травмы

Футбол, спортсмены, поле, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 06:59 Фото: Instagram/f.c.kairat
Матч "Арсенал" – "Кайрат" в Лиге Чемпионов состоится 28 января. А недавно в 7-м туре АПЛ "Арсенал" принимал на своем поле "Вест Хэм", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в первом тайме счет открыл экс-игрок "молотобойцев" Деклан Райс, но самым ярким событием матча стала травма колена капитана "канониров" Мартина Эдегора. Норвежский полузащитник не смог продолжить игру и его заменили на 30-й минуте.

Во втором тайме Букайо Сака с пенальти забил второй гол и обеспечил уверенную победу "Арсеналу" со счетом 2:0.

В турнирной таблице "красно-белые" вышли на первое место, но уже сегодня их может обойти "Ливерпуль", если обыграет "Челси" в гостях.

Ранее мы сообщали о том, что "Тобол" выиграл Кубок Казахстана третий раз в истории.

Аксинья Титова
Ошибка в тексте: