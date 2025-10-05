Топовый соперник "Кайрата" потерял капитана из-за травмы

Матч "Арсенал" – "Кайрат" в Лиге Чемпионов состоится 28 января. А недавно в 7-м туре АПЛ "Арсенал" принимал на своем поле "Вест Хэм", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в первом тайме счет открыл экс-игрок "молотобойцев" Деклан Райс, но самым ярким событием матча стала травма колена капитана "канониров" Мартина Эдегора. Норвежский полузащитник не смог продолжить игру и его заменили на 30-й минуте.

Во втором тайме Букайо Сака с пенальти забил второй гол и обеспечил уверенную победу "Арсеналу" со счетом 2:0.

В турнирной таблице "красно-белые" вышли на первое место, но уже сегодня их может обойти "Ливерпуль", если обыграет "Челси" в гостях.

Ранее мы сообщали о том, что "Тобол" выиграл Кубок Казахстана третий раз в истории.