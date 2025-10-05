Это неправильно: тренер "Кайрата" осудил дорогие подарки отдельным футболистам

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин 5 октября раскритиковал практику вручения дорогостоящих подарков отдельным футболистам, подчеркнув, что это противоречит командным принципам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, после победного матча с "Жетысу" (5:0) наставник "желто-черных" прокомментировал ситуацию с вручением автомобиля 18-летнему вратарю Шерхану Калмурзе, который получил презент от казахстанского бизнесмена после поражения от "Реала" в Лиге чемпионов (0:5).

"Понятно, мы не можем запретить эти подарки нашим бизнесменам, но здесь надо правильно понимать, что, выделяя кого-то одного, это неправильно. Футбол – командный вид спорта. Мое мнение – хотят помогать, нужно помогать клубу. Или если дарить подарки – дарите всем. Я не могу учить этих людей, кто дарит подарки, но с точки зрения наших командных действий, неправильно выделять одного. И в клубе у нас такая политика – мы одна команда. Если дарить – то дарить клубу. Автобус или микроавтобус, например. Но, моя позиция, что нежелательно так делать", – заявил Уразбахтин.

4 октября стало известно, что вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков тоже получил в подарок дорогой автомобиль.