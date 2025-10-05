#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
547.57
642.63
6.68
Спорт

Это неправильно: тренер "Кайрата" осудил дорогие подарки отдельным футболистам

Тренер футбольного клуба (ФК) &quot;Кайрат&quot; Рафаэль Уразбахтин, подарки, футболисты , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 20:38 Фото: РСК Алматы
Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин 5 октября раскритиковал практику вручения дорогостоящих подарков отдельным футболистам, подчеркнув, что это противоречит командным принципам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, после победного матча с "Жетысу" (5:0) наставник "желто-черных" прокомментировал ситуацию с вручением автомобиля 18-летнему вратарю Шерхану Калмурзе, который получил презент от казахстанского бизнесмена после поражения от "Реала" в Лиге чемпионов (0:5).

"Понятно, мы не можем запретить эти подарки нашим бизнесменам, но здесь надо правильно понимать, что, выделяя кого-то одного, это неправильно. Футбол – командный вид спорта. Мое мнение – хотят помогать, нужно помогать клубу. Или если дарить подарки – дарите всем. Я не могу учить этих людей, кто дарит подарки, но с точки зрения наших командных действий, неправильно выделять одного. И в клубе у нас такая политика – мы одна команда. Если дарить – то дарить клубу. Автобус или микроавтобус, например. Но, моя позиция, что нежелательно так делать", – заявил Уразбахтин.

4 октября стало известно, что вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков тоже получил в подарок дорогой автомобиль. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
"Кайрат" разгромил "Жетысу" и вернул себе лидерство в КПЛ-2025
17:57, Сегодня
"Кайрат" разгромил "Жетысу" и вернул себе лидерство в КПЛ-2025
Три золотые медали завоевала казахстанская команда по артистическому плаванию на Чемпионате Азии
11:15, Сегодня
Три золотые медали завоевала казахстанская команда по артистическому плаванию на Чемпионате Азии
Казахстанский юниор выиграл престижный теннисный турнир в Корее
10:47, Сегодня
Казахстанский юниор выиграл престижный теннисный турнир в Корее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: