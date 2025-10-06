#АЭС в Казахстане
Спорт

"Барселона" потерпела второе поражение за неделю

Футбол Поражение Ла Лига, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 10:24 Фото: Instagram/fcbarcelona
Действующий чемпион Испании по футболу каталонская "Барселона" после прекрасного старта в начале сезона немного отступила от удачной серии, проиграв сразу два матча за несколько дней, сообщает Zakon.kz.

Вечером 5 октября "блауграна" на выезде была разгромлена "Севильей" – 1:4 в рамках восьмого тура Ла Лиги.

Хозяева повели в счете на 13-й минуте, когда отличился Алексис Санчес. Вскоре Исаак Ромеро удвоил преимущество "Севильи". Англичанин "сине-гранатовых" Маркус Рэшфорд в добавленное к первому тайму время немного сократил отставание.

После перерыва Роберт Левандовски мог сравнять результат, но не реализовал пенальти. А "красно-белые" под конец матча шокировали гостей, забив еще два гола.

Крупную победу "севильцам" принесли Агуме Кармона и Эджуке Адамс.

В ночь на 2 октября каталонский коллектив проиграл ПСЖ в ходе игр второго тура общего этапа Лиги чемпионов (1:2).

"Допустили серьезные ошибки, можем говорить о многом. После матча с ПСЖ сказал, что должны извлечь уроки из него, а теперь из этой игры. Смотрю на это с положительной стороны и надеюсь, что после перерыва на матчи сборных вернемся сильнее. Проиграли, должны принять это. Должны сохранить эту энергию и злость до конца сезона. Это футбол, перепробовали все. Когда ты забиваешь больше голов, чем твой соперник, это легко объяснить, но когда ты проигрываешь, это совсем другая история. Результат нас не радует, но такое может случиться, должны продолжать работать". Главный тренер "Барселоны" Х. Д.Флик

Нельзя не отметить, что "блауграна" до этих двух неудач одержала семь побед и одну встречу сыграла вничью.

Тем временем алматинский "Кайрат" разгромил "Жетысу" и снова возглавил турнирную таблицу КПЛ-2025.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
