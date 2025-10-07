Глобальные изменения могут коснуться формата Лиги Чемпионов
По информации издания COPE, обсуждения между заинтересованными сторонами идут на протяжении всего 2025 года, но пока окончательных решений достигнуто не было.
Планируется, что турнир продолжит называться "Лигой Чемпионов", а в его основном этапе будут выступать 36 команд. Но уже через два года вместо единого группового этапа сразу же произойдет деление участников на две подгруппы:
- Первая группа – 18 клубов с самым высоким рейтингом УЕФА.
- Вторая группа – остальные 18 команд.
Каждый участник турнира проведет по 8 матчей – четыре дома и четыре на выезде, но эти встречи будут проводиться исключительно с соперниками из своей подгруппы.
Затем восемь лучших команд первой группы напрямую выйдут в 1/8 финала, а оставшиеся участники плей-офф турнира будут определятся между обоими подгруппами. Основная цель реформы заключается в желании УЕФА повысить уровень матчей на групповой стадии.
С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов действует новая система. Если раньше в турнире участвовало 32 команды, то теперь их 36. Вместо разделения на группы команды играют в основном этапе, а плей-офф начинается с 1/16 финала.
