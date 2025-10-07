#АЭС в Казахстане
Спорт

Глобальные изменения могут коснуться формата Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов, мяч, символ, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 05:40 Фото: Zakon.kz
УЕФА готовится изменить формат Лиги Чемпионов. С 2027 года турнир может проводиться совместно с Суперлигой, сообщает Zakon.kz.

По информации издания COPE, обсуждения между заинтересованными сторонами идут на протяжении всего 2025 года, но пока окончательных решений достигнуто не было.

Планируется, что турнир продолжит называться "Лигой Чемпионов", а в его основном этапе будут выступать 36 команд. Но уже через два года вместо единого группового этапа сразу же произойдет деление участников на две подгруппы:

  • Первая группа – 18 клубов с самым высоким рейтингом УЕФА.
  • Вторая группа – остальные 18 команд.

Каждый участник турнира проведет по 8 матчей – четыре дома и четыре на выезде, но эти встречи будут проводиться исключительно с соперниками из своей подгруппы.

Затем восемь лучших команд первой группы напрямую выйдут в 1/8 финала, а оставшиеся участники плей-офф турнира будут определятся между обоими подгруппами. Основная цель реформы заключается в желании УЕФА повысить уровень матчей на групповой стадии.

С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов действует новая система. Если раньше в турнире участвовало 32 команды, то теперь их 36. Вместо разделения на группы команды играют в основном этапе, а плей-офф начинается с 1/16 финала.

Ранее стало известно, кто станет новым главным тренером сборной Казахстана по футболу.

Аксинья Титова
